“El Senado escucha, pero no le hace caso a nadie": Javier Corral admite fallas en audiencias públicas para reformas

En una franca y controversial declaración que sacudió los pasillos del tintero legislativo, el senador de Morena, Javier Corral Jurado, admitió públicamente las deficiencias y la simulación que prevalecen en el Senado de la República al momento de procesar y dictaminar reformas o nuevas leyes. En su calidad de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, el legislador reconoció que la soberanía legislativa ha caído en una dinámica donde los ejercicios de parlamento abierto y las audiencias públicas terminan siendo meros actos protocolarios sin un impacto real en las decisiones finales del bloque oficialista.

La polémica admisión ocurrió durante la firma formal de un convenio de colaboración entre el Senado de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Durante su discurso, Corral enfatizó la necesidad de romper con la inercia institucional y pasar de los eventos mediáticos a compromisos legislativos fundamentados en el conocimiento técnico de la comunidad académica y de los expertos en materia penal.

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Hoy, el senador @Javier_Corral admitió que el @senadomexicano “escucha, pero no le hace caso a nadie”, cuando aprueba reformas o nuevas leyes.



Él, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Senado, firmó un convenio con el @INACIPE



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"Porque luego el Senado de la República escucha, pero luego no le hacen caso a nadie. Y lo que nosotros necesitamos es empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan. porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes escuchan, sobre todo si son expertos. especialistas", fueron las palabras de Javier Corral.

Hacia procesos de deliberación real con el INACIPE

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Justicia fue tajante al criticar el comportamiento habitual del recinto legislativo ante las observaciones de especialistas y la sociedad civil.

El senador sostuvo que la firma del acuerdo no debe quedar como un asunto de simple trámite o un evento para ocupar espacio mediático, sino como un compromiso vinculante para que los dictámenes en materia penal atiendan el rigor técnico. Las palabras del exgobernador resonaron fuertemente en el ambiente político, al dejar al descubierto cómo se aprueban las iniciativas dentro del oficialismo y abrir el debate sobre la verdadera utilidad de las consultas ciudadanas en el proceso de creación de leyes en el país.