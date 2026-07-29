“Hay una austeridad en el gobierno”, alega Javier May tras ser captado en vuelo de primera clase; anuncia retiro de la política en 2030

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, habló sobre el polémico viaje en primera clase que generó críticas en redes sociales y en la clase política. En conferencia de prensa, el mandatario morenista aseguró que se retirará de la vida pública al finalizar su mandato en 2030.

Las declaraciones del funcionario llegan horas después de que la excandidata panista Lorena Beaurregard lo cuestionara a bordo de un vuelo comercial entre la Ciudad de México y Villahermosa. Beaurregard grabó al gobernador sentado en la sección Premier y lo acusó de incumplir el discurso de austeridad que promueve su administración.

Polémica por vuelo en primera clase: ¿qué respondió Javier May?

Javier May explicó ante los medios que no pagó el boleto de primera clase y que fue la propia aerolínea la que le asignó ese asiento. “Porque me dieron un ascenso nada más”, dijo el mandatario según el video difundido por la panista.

El gobernador defendió que su administración mantiene la austeridad y aseguró que rige bajo esos principios desde el inicio de su gestión. “Hay una austeridad en el gobierno, tenemos lo justo, lo necesario. Eso es lo que les molesta a nuestros adversarios: se acabaron los privilegios, ya no hay”, afirmó May en rueda de prensa.

🚨 Javier May habló de su viaje en clase Premier y anunció que se retirará de la vida pública al fin de su mandato en Tabasco



El gobernador tabasqueño anunció que una vez finalice su periodo al frente del gobierno del estado, se retirará de la vida pública y política asegurando… pic.twitter.com/d7OPm9Bpgo — Político MX (@politicomx) July 29, 2026

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la transformación de la Quinta Grijalva, la residencia oficial del gobernador que desde 2024 se convirtió en un Centro Cultural abierto al público. “Dejamos la Quinta Grijalva porque para nosotros es un espacio que te alejaba de la gente”, dijo el mandatario.

May también destacó que su gobierno eliminó las grandes flotillas de vehículos oficiales y que mantiene una política de transparencia en sus bienes personales. “Mis bienes son los que están publicados en la página de transparencia. No tengo más (...) y así voy a terminar”, señaló.

El futuro político del gobernador Javier May: retiro en 2030

El gobernador de Tabasco fue contundente sobre su futuro político: al finalizar su mandato en 2030, se retirará de la vida pública. “Yo cuando termine, pues ya me retiro. Ya no voy a ocupar otro cargo”, dijo May ante los medios.

El funcionario recordó que aún falta la mitad de su camino y que su compromiso es cumplir con lo pactado al inicio de su gestión. “Es lo que nos comprometimos a llevar a cabo y todavía falta... la mitad del camino”, añadió.

