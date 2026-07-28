“Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista": Gobernador de Tabasco, Javier May, es confrontado por viajar en primera clase

El discurso de austeridad republicana que promueve el partido oficialista volvió a colocarse bajo la lupa luego de un altercado ocurrido durante un vuelo comercial con ruta de la Ciudad de México a Villahermosa. En el trayecto, políticos de la oposición encararon directamente al gobernador Javier May, por viajar en la sección Premier del avión. Reviviendo el debate sobre los gastos y privilegios de los servidores públicos en medio de las carencias económicas que enfrentan diversos sectores del estado.

¿Por qué encararon al gobernador Javier May en un vuelo?

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, fue increpado en pleno vuelo por la excandidata a la gubernatura por el PRI y PAN, Lorena Beauregard, quien lo encaró y grabó en video por viajar en la sección Premier del avión. La exlegisladora confrontó al mandatario estatal señalando una evidente contradicción entre la política de austeridad de Morena y el uso de asientos de primera clase, reprochándole además las problemáticas de desempleo, inseguridad y desabasto de medicamentos que aquejan a la población tabasqueña.

✈️ "Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista"@lorenabeauregar capta a Javier May en Clase Premier



"Porque me dieron un ascenso nada más", dice el gobernador de Tabasco pic.twitter.com/NPWs1zwz9N — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 28, 2026

"El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicina, no hay medicamentos, no hay seguridad y miren él en primera clase. Qué barbaridad. Así de jodido está Tabasco y este está sonriente", recriminó Beauregard durante el tenso intercambio.

En el video se observa cómo el gobernador únicamente sonríe y saluda a la cámara, pero al ser cuestionado de la razón de viajar en primera clase se limitó a contestar que era porque "había recibido un ascenso".

La reacción en redes sociales y la postura del gobierno estatal

La grabación del incidente se volvió viral rápidamente en redes sociales como X, donde legisladores de oposición, activistas y usuarios en general calificaron lo sucedido como "el mejor ejemplo de la hipocresía morenista", cuestionando que se recurra a beneficios de lujo en viajes oficiales o personales mientras se predica la contención del gasto público.

Pese a la conversación generada en redes y los señalamientos directos hacia May, ni el gobernador ni el área de comunicación del Gobierno del Estado de Tabasco ha emitido una postura ni comunicado oficial para aclarar si el boleto en clase Premier fue cubierto con recursos públicos o privados.