Jefe del Estado Mayor de India fallece en accidente aéreo

La Fuerza Aérea de India confirmó que el jefe del Estado Mayor de Defensa falleció este miércoles en un accidente aéreo, que también cobró la vida de su esposa y otras 11 personas.

El general Bipin Rawat, máximo responsable militar de India, viajaba en el helicóptero cuando se estrelló en una zona boscosa al sur del país, informó la Fuerza Aérea, a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la dependencia, el general se dirigía al Colegio de Estados Mayor de los Servicios de Defensa, en Wellington, para hablar frente a estudiantes y profesores en un curso del Estado Mayor.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

“Con profundo pesar, se confirma que el general Bipin Rawat, su esposa Madhulika Rawat, y otras 11 personas murieron en el lamentable accidente aéreo”, se lee en la publicación compartida en redes sociales.

La Fuerza Aérea India indicó que hubo un sobreviviente del accidente aéreo, se trata del capitán general Varun Singh SC, personal directivo, quien fue atendido en el Hospital Militar de Wellington.

Por el momento, las autoridades de India no dieron más información sobre el resto de los pasajeros, sin embargo, dijeron que iniciarán una investigación para conocer los detalles de lo que ocurrió en el accidente aéreo que dejó 13 personas muertas.

El ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, mandó sus condolencias a través de Twitter, donde escribió: "profundamente angustiado por la repentina desaparición del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Bipin Rawat, su esposa y otros 11 miembros del personal de las Fuerzas Armadas en un accidente aéreo extremadamente desafortunado hoy en Tamil Nadu. Su muerte prematura es un pérdida irreparable para nuestras Fuerzas Armadas y el país ".

¿Quién es el jefe de Estado Mayor que murió en el accidente aéreo?

Bipin Rawat tomó el cargo como jefe del Ejército de la nación en 2016, en medio de una fuerte tensión con Pakistán debido a una acción insurgente paquistaní que terminó con 19 soldados de India muertos.

Tres años más tarde, dejó su puesto como jefe del Ejército, y en 2019 asumió su actual puesto, como jefe del Estado Mayor de Defensa y el de asesor ante el Ministerio de Defensa de India.

