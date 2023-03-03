Jena Malone fue agredida sexualmente durante “Los Juegos del Hambre”

La actriz Jena Malone reveló a través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram que fue agredida sexualmente durante el rodaje de la película “Los juegos del hambre”.

La actriz compartió una imagen donde aparece en medio de un campo en Francia, la cual, dijo, fue tomada al finalizar las grabaciones de la cinta, por lo que la fotografía le provocó sentimientos encontrados.

Por un lado se encontraba feliz de haber participado en el proyecto, pero también le llegaba el recuerdo del abuso sexual que sufrió por parte de una persona que trabajó con ella durante la película.

“Este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercano y esta increíble parte que tengo que jugar”, compartió Malone.

Jena no dio más detalles sobre quién fue la persona que la agredió, si se trató de alguien de producción o un compañero de la cinta “Los juegos del hambre”; sin embargo, sí dijo que trabaja en superar ese momento traumático.

“He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa. cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo mismo. Ha sido difícil hablar sobre los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir la nitidez de este momento, pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí”, indicó la actriz de "Los juegos del hambre".

¿Quién es Jena Malone actriz de “Los juegos del hambre”?

Jena Malone saltó a la fama internacional tras su participación en la saga de “Los juegos del hambre en llamas” y las dos partes de “Sinsajo”, donde interpretó a Johanna Mason una sobreviviente de las competencias del Distrito 7 y aliada de la protagonista Katniss Everdeen.

Sin embargo su carrera cinematográfica recopila muchos personajes más, como Gretchen Ross en “Donnie Darko”, Ruby en “The Neon Demon” o Rocket en “Sucker Punch”.

