¿Qué hizo Harvey Weinstein y cómo influyó en el movimiento Me Too?

El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, de 70 años, fue condenando prácticamente a cadena perpetua por los delitos de violación y abuso sexual. La sentencia se sumó a la que recibió en 2020, acumulando un total de 39 años de prisión .

Harvey Weinstein recibió su primera sentencia en Nueva York, gracias a la influencia del movimiento Me Too, el cual logró que el ex productor enfrentara a la justicia al demandar que utilizaba su influencia como figura poderosa en Hollywood para atraer a las mujeres a reuniones privadas, agredirlas y luego silenciar cualquier acusación.

Todo comenzó cuando en 2017, cuando The New York Times sacó a la luz un artículo en el que varias mujeres acusaron al famoso productor de acoso y abuso sexual. A raíz de este reportaje, Weinstein comenzó a estar en la mira de la justicia.

Fue así como la actriz Alyssa Milano invitó a otras mujeres a alzar la voz por medio de Twitter, agregando el hashtag #MeToo (Yo también) para que otras mujeres contaran los casos que habían vivido.

El éxito del hashtag #MeToo cobró gran relevancia no solo en el caso de Harvey Weinstein, sino alrededor de todo el mundo, ya que se iniciaron acusaciones en contra de varios hombres, entre ellos famosos como:



Kevin Spacey

El comediante Louis C.K

Los cineastas James Toback y Brett Ratner.

¿Contra qué cargos fue condenado Harvey Weinstein?

El productor de Hollywood fue juzgado por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles por siete cargos que se basaban en acusaciones de cuatro mujeres, quienes denunciaron que los abusos sexuales por parte de Weinstein se produjeron entre 2005 y 2013, todos presuntamente en habitaciones de hoteles.

Los delitos a los que fue condenado, incluyen cargos por violación, penetración sexual con un objeto extraño y cópula oral forzada.

¿A cuántos años de prisión condenaron a Harvey Weinstein?

En 2020, Harvey Weinstein recibió una sentencia de 20 años de prisión, a la que se sumaría la reciente dictada por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, de 16 años, por lo que el exproductor de Hollywood, acumularía casi cuatro décadas.

La más reciente sentencia de Weinstein se transformaría en prácticamente una cadena perpetua, debido a la edad del ex productor de 70 años, es decir, que de cumplir su sentencia de forma “completa”, saldría de prisión a la edad de 110 años .

Reuters Harvey Weinstein ha recibido casi una cadena perpetua por delitos sexuales y de acoso.

El ex productor de Hollywood ha sido acusado por delitos sexual y de acoso, incluido uno relacionado con Jennifer Siebel Newsom, cineasta y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom.

Durante su más reciente sentencia en Los Ángeles, Weinstein fue señalado por una modelo, bailarina, masajista, así como la Primera Dama de California, que para efectos del juicio, los testigos fueron nombrados como “Jane Doe”.

Dos de los cargos en contra del hombre de 70 años eran por violación, mientras que los otros cinco eran por acoso sexual. Cabe resaltar que Weinstein fue absuelto de uno de los cargos que se le imputaban y del resto, el jurado no pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad.

¿Qué películas produjo Harvey Weinstein?

El hoy sentenciado a casi cuatro décadas de prisión por los delitos sexuales que cometió, fundó la productora de cine Miramax, con la que llevó a la pantalla cintas como:



‘The Crying Game’

‘Flirting with Disaster’

‘Shakespeare in Love’.

Harvey Weinstein también es conocido por producir películas como “Pulp Fiction” y “Clerks”.