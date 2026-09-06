¡Apareció con vida! Localizan a estudiante ecuatoriana desaparecida en CDMX

Después de varios días de incertidumbre y una intensa búsqueda, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante ecuatoriana del Doctorado en Historia del CIESAS, fue localizada con vida en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada este domingo por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), institución a la que pertenece la estudiante, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de agosto.

De acuerdo con la información difundida, Jenny fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan. Tras su localización, personal especializado se encargó de trasladarla a un hospital para que recibiera valoración y atención médica.

Jenny Kalindy había desaparecido en Coyoacán

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de 40 años y originaria de Ecuador, había sido vista por última vez el 26 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, de acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades.

La estudiante cursa el Doctorado en Historia en el CIESAS, dentro de la Unidad Peninsular. Su desaparición provocó que la institución hiciera un llamado público para acelerar las acciones de búsqueda y exigiera que fueran realizadas con prioridad en su localización con vida.

Confirmamos la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el CIESAS, quien fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan.



Jenny fue trasladada por personal especializado a un hospital para su valoración y atención médica. Su… — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) September 6, 2026

El pasado 3 de septiembre, el CIESAS había solicitado a las autoridades capitalinas y federales agotar los protocolos especializados para encontrarla y pidió el apoyo de la sociedad, medios de comunicación y comunidad académica para difundir la información oficial.

En ese momento, la institución señaló que, debido a que sus familiares se encontraban fuera de México, asumiría el acompañamiento y la exigencia de celeridad en las actuaciones correspondientes.

¿Dónde fue localizada Jenny Kalindy?

La información confirmada hasta ahora señala que Jenny fue localizada en las inmediaciones de Huipulco, en Tlalpan.

Después de ser encontrada, personal especializado realizó su traslado a un hospital para una valoración médica. El dato confirmado por el CIESAS es que se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada ni información adicional sobre lo ocurrido durante el periodo en que permaneció desaparecida.

Por ello, cualquier versión sobre las causas de su desaparición, lo que ocurrió durante esos días o las condiciones específicas en las que fue encontrada debe tomarse con cautela mientras las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones.

CIESAS agradece apoyo durante la búsqueda

Tras confirmar la localización de la estudiante, el CIESAS expresó su agradecimiento a todas las personas que participaron en la búsqueda y contribuyeron a mantener visible el caso.

La institución reconoció particularmente la colaboración de la red de apoyo de Jenny, la comunidad académica y las personas que se sumaron a las labores para localizarla.