Jenny Kalindy temía por su vida y desapareció: estudiante ecuatoriana viajó a CDMX por su Doctorado

Una estudiante ecuatoriana llamada Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo está desaparecida en la Ciudad de México (CDMX) y su familia no sabe nada de ella desde hace 10 días.

La Fiscalía General de Justicia capitalina emitió la ficha de búsqueda con el folio 20260901-004, en la que se indica que la mujer tiene 40 años y fue vista por última vez el 26 de agosto pasado.

Estudiante de Ecuador desapareció al sur de CDMX

La fecha del reporte fue el 1 de septiembre de 2026. Jenny Kalindy desapareció en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

Se sabe que usaba un vestido negro. Mide 1.57 metros y como señas particulares presenta melasma (manchas en la piel) en las mejillas.

#DóndeEstá | Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo tiene 40 años y está desaparecida. Fue visto por última vez el pasado 26 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero, no dudes en acudir a las autoridades. pic.twitter.com/zRD4TOGd0q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2026

Exigen catear domicilio donde vieron a Jenny Kalindy

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo es estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolocía Social (CIESAS) en Yucatán.

Tiene una condición de trastorno bipolar, por lo que su familia teme por su estado de salud. La escuela confirmó la desaparición de la estudiante y pidió a las autoridades su apoyo para encontrarla.

A través de un comunicado, personas cercanas a la mujer, han externado su exigencia a la fiscalía activar un protocolo de búsqueda con perspectiva de género y catear el domicilio donde fue vista por última vez.

Señalan inconsistencias en caso de estudiante desaparecida

La mujer llegó a la CDMX para consultar unos archivos académicos para su investigación de Doctorado y optó por hospedarse en un inmueble ubicado en la calle Nauayaca Manzana 7 Lote 34, en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

En el caso, al parecer, hay inconsistencias. Según el comunicado, el casero del domicilio donde estaba la estudiante habría mentido.

Primero aseguró que Kalindy abandonó el inmueble el 26 de agosto cerca de las 15:00 horas; usaba un vestido negro, mochila y dos bolsas verdes, pero videos de las cámaras del C5 de la CDMX confirman que no salió del domicilio. Después el arrendador modificó su declaración alegando "no recordar la hora exacta".

Jenny Kalindy temía por su vida tras discusión con arrendador

Una noche antes de la desaparición, Jenny Kalindy envió mensajes de audio a una amiga cercana diciéndole que temía que fueran a robarle sus documentos de identidad y que su vida corría peligro.

La mujer tuvo discutió con el arrendador dentro del inmueble y después no se supo nada de ella. Cuando personas cercanas a Jenny Kalindy quisieron denunciar su desaparición, la fiscalía no les quiso tomar la declaración en el momento sino hasta el 1 de septiembre, señala el comunicado.

Exigen revisar más cámaras del C5 para encontrar a Jenny Kalindy

La familia de la estudiante exigió a la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX un trazado y revisión exhaustiva de las cámaras de videovigilancia del C5 y privadas en un radio de 500 metros alrededor del inmueble, abarcando las 24 horas de los días 24, 25, 26 de agosto y días posteriores.

"Personal de la Fiscalía informó a la familia que las diligencias se han limitado a "entrevistas informales con vecinos", omitiendo la revisión de cámaras privadas colindantes y la inspección pericial del inmueble", se lee en el documento.