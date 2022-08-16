Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, da positivo a Covid-19

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, dio a positivo a Covid-19 y experimenta síntomas leves, informó este martes su directora de comunicaciones Elizabeth Alexander.

De acuerdo con la vocera de Jill Biden, la primera dama se realizó una prueba de Covid-19 el pasado lunes, la cual salió negativa; sin embargo, durante la noche presentó síntomas similares a los de una gripa.

En una nueva prueba rápida de antígeno para detectar el Covid-19 volvió a dar negativo, pero en una de PCR, la primera dama resultó positiva, explicó Elizabeth Alexander.

The First Lady has tested positive for COVID-19. Full statement is included here: pic.twitter.com/IPxxKej7qC — Elizabeth Alexander (@EAlexander46) August 16, 2022

El positivo de la primera dama de Estados Unidos ocurrió unos días después de que el presidente Joe Biden se recuperara del Covid-19 tras dos contagios seguidos en menos de 10 días.

Y este martes, el mandatario estadounidense también salió negativo a la prueba de Covid-19, compartió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a través de Twitter.

Por su parte, Jill Biden ya comenzó a tomar el tratamiento de Paxlovid contra el Covid-19, mismo que siguió el presidente Joe Biden cuando estuvo enfermo del virus. Cabe destacar que la primera dama cuenta con sus dos dosis de vacuna y dos refuerzos, el último lo recibió en abril pasado.

Los positivos de Covid-19 de Joe Biden

A finales de julio, el presidente Joe Biden dio positivo a Covid-19 en dos ocasiones en menos de 10 días.

The President tested negative for COVID this morning on an antigen test. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) August 16, 2022

El 21 de julio, el presidente de Estados Unidos informó a través de su cuenta de Twitter sobre su primer contagio de Covid-19 e indicó que tenía síntomas leves, por lo que se aisló durante una semanas, hasta que su prueba salió negativa.

Pero nueve días después, el mandatario estadunidense compartió que de nueva cuenta salió positivo a Covid-19 y explicó que dos contagios con tan poco tiempo de diferencia solo le ocurre a una minoría de la población.