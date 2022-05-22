Jill Biden, primera dama de EU, visita hospital infantil en Costa Rica

La primera dama y doctora Jill Biden asistió a la firma de un memorando de entendimiento entre instituciones de Estados Unidos y Costa Rica para la lucha contra el cáncer infantil. Esto ocurrió en la capital, San José, el domingo 22 de mayo durante su visita al país centroamericano.

"El cáncer cambia a todos los que toca. Y de alguna manera, estoy seguro de que todos en esta sala estarán de acuerdo en que nos toca a todos. Y eso es cierto en los Estados Unidos, y es cierto aquí en Costa Rica. A Joe y a mí, nos ha robado la alegría. Nos dejó destrozados por el dolor. Pero a través de ese dolor, encontramos un propósito. Cuando terminó la vicepresidencia de mi esposo Joe, sabíamos que queríamos continuar trabajando en el cáncer", aseguró la primera dama.

La primera dama y el presidente Biden -cuyo hijo Beau murió de cáncer en 2005- lideran la iniciativa Cancer Moonshot desde 2006, con la misión de acelerar el ritmo de la lucha contra el cáncer.

“Entonces, cuando lanzamos la Iniciativa contra el cáncer de Biden, nos enfocamos en traer a todos a la mesa, traer a los mejores y más brillantes defensores, médicos, pacientes y científicos. Y ahora que Joe es presidente, nuestra misión ha continuado a través de la Casa Blanca con una plataforma aún más grande para convocar a socios de todo el mundo, como vemos aquí en Costa Rica, y a través de Cancer Moonshot, tenemos el ambicioso objetivo de reducir la tasa de mortalidad por cáncer en al menos 50 % en los próximos 25 años", afirmó Jill Biden.

La primera dama añadió que "hoy, tres organizaciones, CCSS, la Universidad de Pensilvania y el Hospital de Niños de Filadelfia, se están uniendo para hacer algo increíble para salvar vidas de niños".

"Podemos brindarles a las familias aquí en Costa Rica, los Estados Unidos y en todos los rincones del mundo los tratamientos y las curas que necesitan para vivir una vida más larga y saludable. Juntos, podemos acabar con el cáncer tal como lo conocemos. Gracias", finalizó, Jill Biden.

El hospital que la primera dama Jill Biden visitó fue el mismo en que John F. Kennedy visitó en 1963.

Gira Latinoamericana de Jill Biden

Costa Rica es la etapa final de la gira Latinoamericana de la primera dama Jill Biden.

Sus paradas anteriores incluyeron Ecuador y Panamá, donde visitó centros donde personas con VIH son atendidas.

En cada país, Biden ha enfatizado el compromiso de Estados Unidos con una asociación con cada nación, según el Departamento de Estado.