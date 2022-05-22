Jill Biden visita albergue para personas con VIH en Panamá

Como cierre de su visita en Panamá, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden visitó una casa hogar que alberga a personas con VIH, donde habló con algunos enfermos y activistas; expresando que aún “hay esperanza en el horizonte”.

En el albergue, la primera dama, Jill Biden, participó en un conservatorio con activistas, administradores del centro y personas con VIH, donde escuchó a los trabajadores auxiliares y algunos residentes del centro.

“Me alegra que tengamos la oportunidad de hablar sobre cómo Estados Unidos y Panamá pueden trabajar juntos para combatir el VIH”, expresó Jill Biden, primera dama de Estados Unidos.

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Jill Biden visita escuela local para aprender sobre “Ver y Oír para Aprender”

Jill Biden, visitó una escuela local para aprender más sobre el programa “Ver y Oír para Aprender”, iniciado por Yazmin Colón, primera dama de Panamá.

La primera dama de Estados Unidos, fue recibida por un bailarín tradicional y aprendió cómo es que los maestros y médicos evalúan la salud de ojos y oídos de los niños de familias afectadas por la pobreza.

Thank you for showing me how Escuela Hogar de la Infancia is helping the next generation of Panamanians learn and grow. pic.twitter.com/0ofAhore0c — Jill Biden (@FLOTUS) May 21, 2022

Jill Biden continúa ejerciendo su carrera universitaria

Jill Biden, quien es Doctora en Educación, se ha convertido en la primera “Primera Dama” en mantener su carrera universitaria individual fuera de la Casa Blanca, ya que desde que obtuvo el título, Jill Biden continúa enseñando inglés.

Gira de Jill Biden llega en preparativos para Cumbre de las Américas

Luego de visitar Ecuador el jueves (19 de mayo), Biden aterrizó el viernes cerca del mediodía en Panamá y fue recibido primero por Colón de Cortizo y su hija Carolina Esther en la residencia nacional.

La gira llega en medio de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que será organizada por Estados Unidos en Los Ángeles el próximo mes.

En abril, un alto funcionario estadounidense dijo que era poco probable que Cuba, Nicaragua y la administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibieran invitaciones.

México ha pedido que se extienda una invitación a todas las naciones de la región.