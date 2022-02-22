El Consejo federal Ruso aprobó la petición de Vladimir Putin para desplegar al Ejército ruso en el extranjero, con al finalidad de realizar labores de “mantenimiento de la paz” en los territorios separatistas de Luhansk y Donetsk, al este de Ucrania, con lo que los acuerdos de Minsk ya no existen más.

Los legisladores rusos dieron autoridad absoluta para que decidiera el número de soldados que utilizará, así como el lugar al que arribará el Ejército y la duración del movimiento militar.

La mañana de este martes, Vladimir Putin solicitó autorización a la Cámara alta del Parlamento de Rusia para utilizar al Ejército del país en el extranjero, luego de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk, dos regiones del este de Ucrania.

Durante la sesión vespertina (horario de Rusia) del Parlamento uno de los viceministros de Defensa se dirigió a los legisladores y aseguró que Rusia no tenía otra opción más que solicitar el despliegue de del Ejército suro en el extranjero.

Russian leader Vladimir Putin got the green light from his upper house of parliament to deploy Russian military forces to two separatist-held regions of eastern Ukraine https://t.co/vOddt7MJa9 pic.twitter.com/eWbCREHGQZ — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

Además, Vladimir Putin ratificó este martes los tratados de amistad con Donetsk y Luhansk tras declarar su independencia de Ucrania, lo cual le permitirá a Rusia construir bases militares, desplegar tropas, acordar posturas de defensa y reforzar la integración económica rusa.

Por su parte, Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania anunció la convocatoria inminente de su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y mantuvo contacto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

¿Qué son los tratados de Minsk que Vladimir Putin rompió?

Los acuerdos de Minsk fueron firmados por Rusia y Ucrania en septiembre de 2014, con lo que ponían fin al conflicto separatista entre prorrusos y combatientes que inició ese mismo año en el este de Ucrania.

Los tratados se lograron después de extensas conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia, en donde se acordó poner fin a los enfrentamientos entre Donetsk y Luhansk, que finalmente se convirtieron en la región de Donbas.

En los acuerdos de Minsk se logró un alto al fuego, bajo un protocolo de 12 puntos que daba solución al conflicto, sin embargo, en ese mismo año los acuerdos se rompieron.

En 2015, se volvieron a acordar nuevos tratados entre Vladimir Putin y los presidentes de Ucrania, Francia y Alemania, donde los separatistas aceptaron de nuevo el alto al fuego y ambos bandos retiraron su armamento, así como la liberación de rehenes. Además Ucrania creó una nueva Constitución, en la que otorgaba aDonetsk y Luhansk autonomía a cambio de controlar la frontera con Rusia.

Pero dichas negociaciones volvieron a fracasar. Y en 2019 los mandatarios de Ucrania Rusia Francia y Alemania se volvieron a reunir para reafirmar los acuerdo de Minsk, que ya no existen más tras el reconocimiento de independencia de ambas regiones por parte de Putin.