Joe Biden: logros y frustraciones en su primer año de gobierno

Este 20 de enero se cumple el primer año de gobierno de Joe Biden, por lo que el presidente de Estados Unidos reconoció los logros de su administración, pero también habló de los puntos en los que no pudo avanzar, como la economía y la inflación, el manejo de los contagios con la variante omicron de covid-19, así como una la falta de acción para lograr una reforma migratoria.

Entre los temas en los que Joe Biden tuvo éxitos en su primer año de gobierno están el avance legislativo de un proyecto de ley de infraestructura y un rescate de paquete económico millonario.

Joe Biden también habló de la situación de Ucrania, y advirtió que si Rusia cruza la frontera, se tomará como una invasión, que tendrá una respuesta económica, severa y coordinada.

For years, Washington has talked about passing an infrastructure bill but failed to deliver. In our first year, we got it done. We are rebuilding our nation’s crumbling infrastructure and creating millions of good-paying union jobs in the process. https://t.co/j9Ll3qzOJs — President Biden (@POTUS) January 20, 2022

Los logros de Joe Biden en su primer año de gobierno

Uno de los principales logros de Joe Biden está la recuperación de la economía y reducción de la pobreza en Estados Unidos. De enero a diciembre del 2021, la tasa de desempleo se redujo de 6.4 a 3.9 por ciento en Estados Unidos, de acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales del país.

Además, en el tercer trimestre del 2021, el PIB de Estados Unidos superó los niveles alcanzados antes de la pandemia de Covid-19, lo que se atribuyó a las políticas económicas del gobierno de Joe Biden.

Un segundo logró que Joe Biden remarcó en el aniversario de su primer año de gobierno al frente de Estados Unidos fue el plan bipartidista de infraestructura, con el que destinó un billón de dólares a obras públicas.

We’ve made incredible progress over the last year when it comes to getting Americans vaccinated and boosted. If you haven’t yet, get protected today: https://t.co/jlrmakxHWm https://t.co/ziQuZzANf4 — President Biden (@POTUS) January 20, 2022

Joe Biden destinó el dinero a la red eléctrica de Estados Unidos, a la mejora de trenes y vías férreas en el país, también para expandir el internet de banda ancha, impulsar el uso de vehículos eléctricos y para hacer frente a los efectos del cambio climático, entre otras acciones.

La lucha de Joe Biden contra el cambio climático también lo consideró como un logró de su primer año de gobierno, pues el mismo día que llegó a la presidencia de Estados Unidos, firmó su incorporación al Acuerdo de París.

Joe Biden agregó el cambio climático como uno de los temas de su agenda, y prometió que Estados Unidos recortará sus emisiones de gases de efecto invernadero al 50 por ciento en relación con 2005.

Los fracasos de Joe Biden en su primer año de gobierno

La política de migración de Joe Biden fracasó en el primer año del presidente estadounidense.

When I took office a year ago, our nation was in crisis. 18 million Americans were receiving unemployment benefits and less than 1% of adults were vaccinated.



Today, the unemployment rate has dropped to 3.9% and nearly 75% of adults have been fully vaccinated.



That’s progress. — President Biden (@POTUS) January 20, 2022

Durante su campaña, Joe Biden prometió crear una política de migración en la que se pondría fin a las duras medidas aplicadas durante el gobierno de Trump, como la separación de familias migrantes en la frontera.

Sin embargo, su política migratoria está atorada en el senado de Estados Unidos, quienes no han aprobado las medidas propuestas por Joe Biden. Además, el país vivió una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.

La lucha contra la pandemia de Covid-19 también se consideró un fracasó del primer año de gobierno de Joe Biden, ya que en lugar de reducir los contagios, estos aumentaron y la vacunación no fue tan exitosa como esperaba.

