Los 5 desastres naturales que enfrentó Joe Biden en su primer año

Joe Biden cumple su primer año al frente del gobierno de Estados Unidos, lo que no fue sencillo para el demócrata, pues desde el principio se enfrentó a diversos obstáculos como el asalto al capitolio, la pandemia de Covid-19, y desastres naturales que dejaron a varios estadounidenses muertos, heridos o sin hogar.

Los cinco desastres naturales que enfrento Joe Biden

Histórica tormenta invernal en Texas

A menos de un mes de haber tomado el cargo como el presidente 46 de Estados Unidos, Joe Biden enfrentó el primero de los desastres naturales: una nevada en Houston, Texas que dejó un saldo de 24 muertos.

La nevada de ese año fue calificada por el propio gobierno de EU como “histórica” debido a que no es común que en esa zona se experimenten temperaturas tan bajas, y menos que el sur de Estados Unidos luzca cubierto de blanco.

Además, más de 13 millones de personas, casi la mitad de Texas, sufrieron interrupciones en el servicio de luz y agua por varios días. Tras los estragos de la nevada, Joe Biden aprobó el estado de emergencia para Texas.

Nevada historica en Houston! pic.twitter.com/GfHqlF6hWL — Omar Roman (@omaroman91) February 15, 2021

Incendio Dixie en California

El incendio Dixie fue el segundo más grande en la historia de California, y Joe Biden también tuvo que enfrentar los estragos que dejó en agosto del 2021.

Más de cinco mil bomberos trabajaron para apagar el fuego, el cual tardaron varios días en sofocarlo, por lo que consumió más de 195 mil hectáreas, destruyó 873 estructuras y dejó severos daños en el pueblo de Greenville, además, de tres bomberos lesionados y tres personas desaparecidas.

El gobierno de Joe Biden precisó que debido al cambio climático, cada vez son más habituales y mucho más devastadores los incendios forestales en California.

|Reuters

Huracán “Ida”

El huracán “Ida” fue el tercero de los desastres naturales que enfrentó Joe Biden en su primer año de gobierno. “Ida” fue considerado el segundo huracán más dañino en Luisiana, Estados Unidos, solo por detrás de Katrina, en 2005.

Las autoridades de Estados Unidos registraron 50 muertos e innumerables destrozos en el país como consecuencia del paso del huracán de categoría 4, el mayor daño se ocasionó en Nueva York.

Tras dicho desastre natural, el papa Francisco envió sus condolencias y pidió que “el señor acoja las almas de los muertos y dé fuerza a los que sufren por esta calamidad”.

|Reuters

Inundaciones en Nueva York

Tras el paso de “Ida” se registraron “inundaciones históricas” en Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas costeras de Estados Unidos.

Las calles de estas ciudades parecían ríos, incluso el Metro de Nueva York se llenó de agua. En la “Gran Manzana” se registraron 80 mililitros de lluvia por metro cuadrado, tan solo en una hora, una cifra récord en Estados Unidos.

Alabama también sufrió daños por las repentinas lluvias, del pasado mes de octubre. El desastre natural dejó siete muertos, incluido una menor de cuatro años.

Impresionantes y masivas inundaciones en #NewYork y #NewJersey esta madrugada por los remanentes del huracán #Ida - Emergencia mayor en Manhattan 🇺🇸 pic.twitter.com/Bwhc1xwx3t — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) September 2, 2021

Tornados en Kentucky

En diciembre del 2021, una ola de tornados arrasó área de Kentucky y otros cinco estados de Estados Unidos, lo que dejó un saldo de 88 muertos.

Joe Biden se reunió con los damnificados y funcionarios locales a quienes les expresó su conmoción por el panorama que vio después de su recorrido aéreo por Mayfield y Dawson Spring en Kentucky.

En ese momento, el presidente indicó que nunca había visto una destrucción tan fuerte como la que causaron los cuatro tornados que azotaron Kentucky, en el primer año de gobierno de Joe Biden.