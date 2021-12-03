Joe Biden enciende el Árbol Nacional de Navidad en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encendió el Árbol Nacional de Navidad para dar inicio a las fiestas decembrinas, las primeras del mandatario al frente del país.

Durante el encendido del Árbol Nacional de Navidad, el presidente recordó a las personas que murieron a causa de la pandemia de Covid-19 y agradeció a los ciudadanos estadounidenses por su optimismo.

“Somos una gran nación gracias a ustedes, el pueblo estadounidense. Me han hecho ser muy optimista”, indicó Joe Biden, quien estuvo acompañado de su esposa, la primera dama Jill Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris y su marido, Doug Emhoff.

Joe Biden también aprovechó la ocasión para rendirle un breve homenaje a los efectivos militares, agradeciéndoles sus sacrificios por el país.

Esta es la primera participación de Joe Biden en el encendido del Árbol Nacional de Navidad, una tradición que tiene casi 100 años de realizarse en la capital del país norteamericano. La primera vez que se iluminó elÁrbol Nacional de Navidad fue en 1923.

Cabe recordar que la ceremonia del encendido del árbol del año pasado no tuvo invitados y fue completamente virtual debido a las restricciones sociales por la pandemia de Covid-19.

|Reuters

Así fue el encendido del Árbol Nacional de Navidad con Joe Biden

El cantante y actor LL Cool J fue el anfitrión de la ceremonia del encendido del Árbol Nacional de Navidad, el evento también contó con las actuaciones de Billy Porter, Chris Stapleton, H.E.R., Kristin Chenoweth, Patti LaBelle y el coro de gospel de la Universidad de Howard.

El Árbol Nacional de Navidad fue decorado con luces rojas y blancas, además está rodeado de árboles más pequeños que representan a todos los estados de Estados Unidos y al Distrito de Columbia.

Los adornos que decoran el Árbol Nacional de Navidad fueron elaborados por estudiantes de todo el país. El árbol fue colocado en el parque de la Elipse, muy cerca de la Casa Blanca para que los visitantes puedan apreciarlo.