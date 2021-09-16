Joe Biden felicita a México por sus 200 años de Independencia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, felicitó a México por los 200 años de su independencia y aseguró que es uno de sus socios más apreciados.

Te recomedamos: Va Celac por acuerdo para combatir tráfico de inmigrantes

"De parte del gobierno y del pueblo de Estados Unidos de América, quiero felicitar a México y a todos los mexicanos por la celebración de los 200 años de la consumación de su independencia", dijo Joe Biden en un comunicado difundido por la embajada de Estados Unidos en México.

Joe Biden destacó que México es uno de sus socios más apreciados y afirmó que ambas naciones juntas son capaces de "promocionar nuestros intereses mutuos y cooperar para abordar los retos conjuntos".

"En el último año, nuestras naciones reforzaron el comercio y la inversión a través del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC; abordamos el fenómeno de la migración en la frontera; y enfrentamos las crisis en materia de salud y económica que surgieron a causa de la pandemia de la covid-19", puntualizó.

Joe Biden expresó su esperanza de seguir avanzando en estos logros el próximo año "al igual que seguir reforzando nuestra resiliencia en cara a los retos globales".

Destacó la reunión bilateral entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo pasado, así como la visita en junio de la vicepresidenta Kamala Harris, donde dijo se reafirmaron sus "prioridades compartidas"

"Estoy seguro de que a través de nuestra estrecha asociación y cooperación, podremos avanzar en materia de seguridad y prosperidad en nuestra región", indica el comunicado.

Te recomendamos: ¡Viva México! AMLO da su tercer Grito de Independencia

Y pidió aceptar "mis más sinceros deseos y felicitaciones por el aniversario de la consumación de la independencia en México".

