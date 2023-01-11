Joe Biden agradece a México por contener a 30 mil migrantes

Durante el mensaje a medios de comunicación en la X Cumbre de Líderes de América del Norte, Joe Biden, agradeció a su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su coperación en el plan migratorio en el que México ha aceptado contener a 30 mil migrantes que no cumplen con los requisitos para entrar a Estados Unidos.

Tras concretar la reunión entre AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau, los mandatarios ofrecieron un mensaje a medios de comunicación en Palacio Nacional para dar a conocer los pormenores de la conversación clave de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

En la conferencia de prensa, Joe Biden agradeció a AMLO por trabajar de la mano con Estados Unidos para llevar a cabo el nuevo plan en materia migratoria y así evitar que cientos de inocentes arriesguen su vida por intentar entrar al país estadounidense con vías ilegales.

“Quiero agradecerle, señor presidente, por dar un paso adelante y recibir a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido, en vez de intentar cruzar la frontera entre nuestros países”, dijo el presidente de Estados Unidos al enfatizar que hasta 30 mil nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos podrán encontrar refugio en México.

¿Por qué México aceptó contener a 30 mil migrantes?

Joe Biden explicó que con la cooperación de México, se estará ayudando a miles de personas que diariamente buscan acceder a Estados Unidos a través de vías ilegales en las que exponen su vida.

“Queremos evitar que quienes buscan entrar a EU, eviten pasar por estos procesos tan desgastantes y dolorosos", exclamo el mandatario.

El anunció se da luego de que Estados Unidos informará que acogería cerca de 30 mil migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, siempre y cuando accedan a su territorio por vía aérea y nunca por la frontera terrestre, en cuyo caso serán deportados a México.

En ese sentido, Estados Unidos otorgará 30 mil visas mensuales. Cada mes, México aceptará el retorno del mismo número de personas que no cumplan con los estándares impuestos por la administración de Joe Biden y les ofrecerá trabajo.