Joe Biden dice a Netanyahu que espera reducción de violencia en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le dijo que espera una "significativa desescalada bélica" hoy mismo entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas en Gaza, indicó la Casa Blanca.

En la que fue la cuarta llamada con el líder israelí en una semana, Joe Biden "trasladó a Netanyahu que esperaba una significativa desescalada hoy en camino a un alto el fuego" en los bombardeos, que han dejado ya más de 210 palestinos muertos y 12 del lado israelí en diez días de intercambio de ataques armados.

"Los dos líderes mantuvieron una detallada discusión sobre el estado de la situación en Gaza, el progreso de Israel en degradar las capacidades de Hamas y otros elementos terroristas", informó la Casa Blanca en un comunicado.

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También comentaron los esfuerzos diplomáticos en marcha por Gobiernos regionales y Estados Unidos.

|Casa Blanca

Biden se posicionó el lunes por el alto al fuego

Joe Biden se posicionó públicamente y por primera vez, el lunes pasado, a favor de un alto el fuego después de haber recibido la presión de sus correligionarios del Partido Demócrata y de otros países para que tenga un papel más activo en la crisis en Oriente Medio.

Aunque Biden respaldó un alto el fuego, en la llamada del lunes expresó a Netanyahu su "apoyo firme" al derecho de Israel a defenderse y condenó los ataques con cohetes "indiscriminados" del grupo islamista palestino Hamás, que gobierna en Gaza desde 2007.

Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza continuaron esta madrugada con el intercambio de fuego con nuevos lanzamientos de cohetes desde el enclave y más de 120 bombardeos israelíes sobre objetivos militares del movimiento islamista Hamas, según el Ejército israelí.

Mientras continúan las hostilidades en la zona, crecen también los rumores de un posible alto al fuego, que según medios locales podría regir a partir de mañana, aunque ni Hamás ni las autoridades israelíes se han pronunciado sobre esto.

Este miércoles Netanyahu dijo, tras una visita al Escuadrón de Operaciones de la milicia de su país, que "está disminuyendo las capacidades de organizaciones terroristas".

"Ahora vengo del pozo en Kirya, del Escuadrón de Operaciones de las FDI. Es de lo más impresionante. Cada día que pasa estamos dañando las capacidades de las organizaciones terroristas. Previniendo a más comandantes de alto rango, derrocando más torres terroristas, atacando más escondites de armas", indicó en un mensaje Netanyahu.

אני בא עכשיו מהבור בקריה, מחמ"ל המבצעים של צה"ל. זה מרשים ביותר. כל יום שעובר אנחנו פוגעים בעוד יכולות של ארגוני הטרור. מסכלים עוד מפקדים בכירים, מפילים עוד מגדלי טרור, פוגעים בעוד מצבורי נשק. pic.twitter.com/Qr5LObnfCr — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 19, 2021

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