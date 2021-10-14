Joe Biden se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre en Roma

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el Papa Francisco el próximo 29 de octubre, previo a la cumbre del G20 que se realizará en Roma, anunció la Casa Blanca.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Biden conversará con el Papa sobre cómo trabajar conjuntamente para “poner fin a la pandemia de Covid-19, encarar el cambio climático y el cuidado de los pobres”. Su esposa, Jill Biden, también asistirá al encuentro.

Biden es un presidente católico que acude a misa todos los fines de semana; sin embargo, aunque en varias ocasiones ha hablado de su fe, su apoyo al matrimonio gay y los derechos al aborto lo han puesto en contradicción con la doctrina de la iglesia católica generando duras críticas de líderes religiosos.

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Incluso, este año, un grupo de obispos católicos debatieron negarle la comunión a Biden por respaldar los derechos al aborto.

Joe Biden asistirá a la cumbre de líderes del G20 en Roma

En el marco del segundo viaje al extranjero de su presidencia, Biden también asistirá a la conferencia climática COP26 de la ONU en Glasgow, Escocia, del 1 al 2 de noviembre y anunciará "acciones clave" sobre los principales temas de la reunión, incluidos objetivos para luchar contra el cambio climático y uso de la tierra y bosques, dijo el funcionario.

La visita de Biden a Italia y Reino Unido para reunirse con los principales líderes mundiales tiene como objetivo señalar que Estados Unidos está volviendo a comprometerse con grupos internacionales después de cuatro años de las políticas de "Estados Unidos primero" del expresidente republicano Donald Trump.

Pero el viaje se produce en medio de la frustración internacional por la caótica retirada estadounidense desde Afganistán, una disputa con Francia por un acuerdo de venta de submarinos a Australia y dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de cumplir los objetivos climáticos de Biden mientras los legisladores del Partido Demócrata negocian su multimillonaria agenda legislativa.

Además, es probable que Biden se reúna con el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras los dos líderes se encuentran en Roma.