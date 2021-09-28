VIDEO: Joe Biden felicita a México por Bicentenario de la Independencia

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, envió un mensaje con el que felicitó a México con motivo del Bicentenario de la Independencia, el cual presentó el gobierno federal durante un evento que se realizó este lunes en el Zócalo capitalino.

Al evento que formó parte de los festejos por los 200 años de la consumación de la Independencia, asistió el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien, al igual que Joe Biden, también felicitó a México.

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En el mensaje, Joe Biden resaltó la importancia de que México y Estados Unidos estén unidos y felicitó al país por la consumación de la Independencia que ocurrió hace 200 años.

“En nombre del pueblo de los Estados Unidos, estoy orgulloso de enviarle nuestros mejores deseos a todo el pueblo de México al celebrar su victoria por haber logrado su Independencia hace 200 años. Desde los primeros días de nuestras naciones, los pueblos de México y Estados Unidos han compartido un fuerte lazo, unidos por nuestros valores compartidos y nuestras aspiraciones compartidas”, dijo Joe Biden.

#200AñosdelaConsumación | El presidente estadounidense #JoeBiden envió un mensaje de felicitación al pueblo de México por los 200 años de la Consumación de la Independencia.#Biden dijo que su gobierno está comprometido en fortalecer la relación entre #EstadosUnidos y #México pic.twitter.com/zh0HSxhjjp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2021

Joe Biden agregó que a lo largo de la historia, México y Estados Unidos han aprendido que son más fuertes cuando “nos unimos como vecinos, socios y amigos”. Además, destacó que su gobierno está comprometido a construir y fortalecer la relación con México.

Joe Biden resalta acuerdos con México

El presidente Joe Biden recordó que a principios de este mes, México y Estados Unidos relanzaron el Diálogo Económico de Alto Nivel para promover la cooperación y trabajar en la recuperación económica de manera compartida.

“Y me siento orgulloso de que nuestro nuevo embajador en México, Ken Salazar, un orgulloso méxico-estadounidense, un respetado líder y servidor público, y mi buen amigo, haya llegado a tiempo para unirse a estas celebraciones”, agregó Joe Biden.

“Una vez más los felicito por este trascendental aniversario de su Independencia. Les deseo a todos una feliz y saludable celebración. Los Estados Unidos no tienen un amigo más cercano que México, y espero con ánimo todo lo que nuestras dos naciones lograrán juntas en los años por venir”, puntualizó el presidente Joe Biden.

200 Años de la Consumación de la Independencia https://t.co/PltRLcchqJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 28, 2021