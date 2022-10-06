Joe Biden perdona condenas por posesión simple de marihuana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó este jueves que perdonará a todas las personas que fueron detenidas por posesión simple de marihuana, con lo que eliminará las condenas federales previas.

Ello, en un intento de ayudar a presos bajo este delito para que puedan acceder a oportunidades básicas como trabajo, educación y vivienda.

El eliminar las condenas federales por posesión simple de marihuana, también representa un primer paso hacia la legalización de la cannabis en todo Estados Unidos.

Joe Biden anunció que nadie debería estar en la cárcel por usar o poseer marihuana, por lo que decidió tomar medidas para evitar más condenados por esta acción.

“Hoy, estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido”, compartió el mandatario de Estados Unidos.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. Hear from @POTUS on the three steps he is taking to right these wrongs. pic.twitter.com/IqOxHxjgue — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2022

Tras el anunció de Joe Biden sobre el perdón a la posesión simple de marihuana, varios funcionarios del gobierno indicaron que esta medida impactará a miles de estadunidenses.

Los tres pasos de Biden para regular condenas por marihuana

En otro mensaje, Joe Biden anunció los tres pasos que tomará su gobierno para darle un giro a las “vidas que han cambiado debido al enfoque fallido de la marihuana”.

Explicó que con las nuevas medidas se cambiarán las reglamentaciones federales y estatales, sin dejar de lado el combate sobre el tráfico, la comercialización y venta de marihuana a menores de edad.

La primera acción que anunció fue el perdón de los condenados por posesión simple de marihuana con la intención de que puedan tener acceso a oportunidades en Estados Unidos.

“Perdono a todos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas previamente por posesión simple y que, como resultado, se les pueda negar empleo, vivienda u oportunidades educativas. Mi perdón quitará esa carga”.

Como segundo punto, pidió a los gobernadores estatales que también perdonaran el delito de posesión simple de marihuana.

“Nadie debería estar en una prisión federal únicamente por poseer marihuana, nadie debería estar en una cárcel local o prisión estatal por ese motivo tampoco”.

Finalmente dijo que no se puede clasificar a la marihuana en el mismo nivel que otras drogas como la heroína, o darle más peso que al fentanilo, por lo que reclasificara el delito de uso y posesión de cannabis.

“No tiene sentido, estoy preguntando@SecBecerray al Fiscal General para iniciar el proceso de revisión de cómo se clasifica la marihuana en virtud de la ley federal”.

