Tailandia legaliza el cultivo y posesión de la marihuana

A partir de este jueves la posesión, compra y cultivo de marihuana ya no será ilegal en Tailandia, informó el ministerio de Salud del país, quien además planea distribuir un millón de plantas gratuitas.

Con ello, Tailandia se convirtió en el primer país asiático que despenaliza el uso y posesión de la marihuana. Además, en 2018 también fue la primera nación en el sudeste asiático en legalizar la cannabis para su uso médico y de investigación.

A partir de este día, los tailandeses que deseen cultivar su propia planta de marihuana en casa solo deberán registrar sus planes en la Administración de Drogas y Alimentos de Tailandia a través de una aplicación.

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Hasta el momento, cerca de cien mil personas ya se registraron, informó un funcionario de salud de Tailandia.

Sin embargo, habrá algunas restricciones para su consumo, pues las personas solo podrán fumar en sus casas y hacerlo en público o mientras conducen será sancionado con hasta tres meses de cárcel y multas económicas.

“A partir del 9 de junio, las personas pueden consumir y fumar tanto cannabis como cáñamo, pero se debe controlar cierto comportamiento. Fumar crear una molestia para los demás”, indicó el primer ministro de Tailandia Prayuth Chan-ocha.

El gobierno de Tailandia tampoco permitirá la posesión y venta de extractos de marihuana que contengan más del 0.2 por ciento de tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente psicoactivo, sin licencia. Los extractos importados tampoco están permitidos.

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Así es la primera tienda de marihuana en Tailandia

Largas filas se hicieron para ingresar a la tienda Higland Cafe, donde se venden varias cepas de marihuana, con costos de entre 13 y 60 dólares, después de que el gobierno de Tailandia legalizara el consumo de cannabis.

Aplausos y vitoreos se escucharon cuando el primer cliente ingresó a la tienda para comprar una cepa de marihuana. El jóven pasó toda la noche afuera de la tienda para ser el primero en entrar a comprar.

La tienda cuenta con varios estantes donde se exhiben las diferentes plantas de marihuana, todas se encuentran en frascos de plástico transparente para que los clientes puedan apreciarlas y decidir cuál se llevarán.

