Joe Biden presidente de Estados Unidos anuncia su candidatura. Kamala Harris compañera de fórmula

El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció oficialmente su candidatura para buscar un segundo mandato en la Casa Blanca en 2024. La vicepresidente Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula.

El mandatario de 80 años, dio a conocer el anuncio de su candidatura a través de un mensaje en su cuenta oficial de twitter con un vídeo de tres minutos acompañado de un claro mensaje: terminemos el trabajo.

Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano, argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación.

Video de Joe Biden acompañado de Kamala Harris

En el video, acompañado de Kamala Harris, Vicepresidenta de los Estados Unidos, habla de varios temas, entre ellos sobre la democracia, la libertad y el derecho.

"Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que éste es el nuestro.

Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021

Hace alusión al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y a las activistas protestando ante la corte suprema de Estados Unidos por el derecho al aborto.

"La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad. Más derechos o menos", dice Biden. "Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

El presidente más longevo en la historia de Estados Unidos

El líder demócrata, de 80 años, ya es el mandatario más longevo en la historia estadounidense, superando el récord que tenía Donald Trump, quien actualmente tiene 76 años

Siendo ya el presidente Estados Unidos de más edad de la historia, también se enfrenta a persistentes preguntas sobre ese tema, pues en caso de ganar la reelección, Biden tendrá 86 años al concluir su segundo mandato, en 2028.

El lanzamiento se produce cuatro años después de que Joe Biden hiciera oficial su candidatura para 2020. Aquella carrera se convirtió en una misión para restaurar el carácter del país y evitar que Trump lograra un segundo mandato.

Biden ataca el extremismo de Trump y los republicanos del Maga

Al igual que hizo en 2020, Biden está haciendo un llamamiento a los ideales de la nación, especialmente con el espectro del regreso de Trump.

El presidente Joe Biden acusó a Donald Trump y a los "republicanos Maga (Make America Great Again)" que lo siguen de agredir los cimientos de la democracia estadounidense e instó a los estadounidenses a rechazar a cualquier candidato respaldado por su predecesor en las elecciones de noviembre que decidirán el control del Congreso.

Su video de anuncio advierte contra los "extremistas MAGA" que, según él, están "dictando qué decisiones de atención médica pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a la gente a quién pueden amar".

"Cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que tuvo que defender la democracia. Defender nuestras libertades personales. Defender el derecho al voto y nuestros derechos civiles", afirma. "Y éste es nuestro momento".

La campaña de Biden se basará en promoción de logros

Pero la campaña de Biden también se basará en la promoción de los logros conseguidos durante los dos primeros años de su presidencia, y en el argumento de que necesita más tiempo para "terminar el trabajo".

El lanzamiento de la campaña de Joe Biden no provocará un cambio repentino en su agenda diaria como comandante en jefe, según sus asesores. Por el contrario, se producirá en medio de una ajetreada semana de compromisos, una señal del enfoque de Biden hacia el equilibrio de su trabajo diario con el trabajo de ser candidato.

Lo que Biden podría empezar pronto es un programa más intenso de recaudación de fondos. Funcionarios demócratas han establecido planes provisionales para que Biden comience un activo programa de recaudación de fondos este verano. Y se espera que esta semana se reúna en Washington con algunos de los principales donantes de su anterior campaña.

Se espera que la operación tenga su sede en Wilmington (Delaware), donde Biden pasa la mayoría de los fines de semana.

Postura del Partido Republicano

El Partido Republicano rechazó el mensaje. "Biden está tan fuera de onda que, después de crear crisis tras crisis, cree que se merece otros cuatro años", dijo el Comité Nacional Republicano en un comunicado. "Si los votantes dejan que Biden 'termine el trabajo', la inflación seguirá disparándose, las tasas de criminalidad aumentarán, más fentanilo cruzará nuestras fronteras abiertas, los niños seguirán siendo abandonados y las familias estadounidenses estarán peor".