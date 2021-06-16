Joe Biden se reúne con Putin en Ginebra

A cinco meses de su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se reunió con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Ginebra, Suiza, para intentar distensar la relación entre las dos naciones.

"Como siempre he dicho afuera, es mejor verse cara a cara", dijo Joe Biden a Putin al inicio de la reunión, después de que el ruso dijera que espera que el encuentro de hoy sea "productivo".

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Los presidentes hablaron delante de los periodistas al comienzo del encuentro, antes de que los reporteros fueran sacados de la sala.

Putin llegó primero a la residencia en Ginebra, donde se reunieron con el presidente suizo, Guy Parmelin, antes de sus negociaciones bilaterales en la biblioteca, que contiene volúmenes históricos encuadernados en cuero con obras en chino, francés, farsi y turco.

Al encuentro, además de Joe Biden y Putin, asisten sus principales asesores de política exterior, el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, así como con intérpretes, antes de celebrar una reunión más extensa.

En las inmediaciones de la Villa en Ginebra fueron desplegados entre 3 mil y 3 mil 500 policías y otras fuerzas del orden en la ciudad suiza a orillas del lago, generalmente apacible.

Tanto Estados Unidos como Rusia han indicado que sus relaciones diplomáticas están en su punto más bajo y como muestra es que ninguna de las dos naciones tiene un embajador en la otra y varios altos funcionarios rusos tienen sanciones por parte del Departamento de Estado por diversas razones, desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la interferencia en las elecciones estadounidenses.