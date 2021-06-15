Así es Villa Le Grange, sede del primer encuentro de Biden y Putin

A unas cuantas horas del histórico encuentro entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, se afinan los últimos detalles para la cita en la Villa Le Grange en Ginebra, Suiza, donde se llevará a cabo la reunión.

La mansión Le Grange, construida frente al Parc de la Grange, en la localidad de Eaux-Vives de las orillas de Ginebra, fue construida por una familia de banqueros, los Lullin, y en 1917 fue donada al público general por su último propietario privado, el empresario William Favre.

General view inside the library of Villa La Grange ahead of the June 16 summit between U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, June 11, 2021. REUTERS/Denis Balibouse|DENIS BALIBOUSE/REUTERS

¿Qué es Villa Le Grange?

Este lugar es uno de los destinos favoritos de los habitantes de Ginebra, capital de Suiza, especialmente en fines de semana. Los visitantes pueden llegar libremente al parque que rodea la lujosa mansión, aunque para accesar al interior se requiere cita previa, pues sólo es permitido con visitas guiadas.

Flags of the U.S., Russia and Switzerland are pictured in front of the entrance of villa La Grange, one day prior to the meeting of U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, Switzerland June 15, 2021. Peter Klaunzer/Pool via REUTERS|POOL/REUTERS

Te puede interesar: VIDEO: UNAM crea nariz electrónica para detectar enfermedades

Así resguardarán el encuentro Biden-Putin

La ciudad de Ginebra, donde se encuentra la mansión Le Grange (El Granero, en francés), estará resguardada por un fuerte dispositivo de seguridad de parte de autoridades suizas. El perímetro de seguridad se extenderá desde el extremo occidental del lago Lemán, el más grande de Suiza y que colinda con el parque.

Por otra parte, se espera que el gobierno de Ginebra impida las manifestaciones en oposición a las políticas de Estados Unidos y Rusia. Este martes, se observó a algunas personas exigir la liberación del líder opositor ruso Alexei Navalny, aunque no fueron retirados de las inmediaciones por las autoridades locales.

Esta no será la primera vez que Ginebra reciba una cumbre de este tipo, pues en 1985, la casa señorial Maison Saussure fue el escenario para el encuentro entre el entonces mandatario estadounidense, Ronald Reagan, y el líder soviético, Mijail Gorbachov.

Joe Biden y Vladimir Putin se encontrarán este miércoles 16 de junio en Villa Le Grange en medio de una especulación generalizada, pues desde hace meses existe una desgastada relación entre rusos y estadounidenses, por lo que se espera que de esta cumbre surjan políticas o acuerdos favorables para ambas partes, o que, al menos, calmen un poco la tensión.

Te puede interesar: Roger Waters insulta a Mark Zuckerberg: ¡jódete!