“Los sindicatos construyeron la clase media”: Joe Biden hace visita histórica a huelguistas de la industria automotriz

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió a una protesta de los trabajadores de la industria automotriz en Michigan, para mostrarles su apoyo ante su movimiento.

Desde unas horas antes, el mandatario estadounidense compartió en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, que visitaría los plantones realizados por los trabajadores de la industria automotriz.

“Hoy, en el condado de Wayne, Michigan, me uniré a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz (UAW) en su plantón. Todos los trabajadores merecen una parte del valor que ayudan a crear”, escribió el mandatario.

Today, I'm in Wayne County, Michigan to join UAW members on the picket line.



All workers deserve to share in the value they helped create. — President Biden (@POTUS) September 26, 2023

Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en funciones se une a un plantón de trabajadores. En un discurso de 87 segundos, Biden aseguró que los sindicatos ayudaron a construir la clase media, que a la larga ayudó a formar el país.

“Amigos, me han escuchado decirlo muchas veces, pero Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos construyeron la clase media. Ese es un hecho, así que sigamos. Merecen lo que han ganado y han ganado mucho más que lo que les pagan ahora”, mencionó Biden.

Joe Biden speaking to @UAW workers on the picket line:



"You deserve what you earned, and you've earned a hell of a lot more than you're getting paid now." pic.twitter.com/dLlumQmIl1 — More Perfect Union (@MorePerfectUS) September 26, 2023

La huelga de trabajadores de la industria automotriz tiene parados por su segunda semana consecutiva a los tres fabricantes más relevantes: General Motors, Ford y Stellantis, matriz de Chrysler. Los integrantes de la UAW piden aumentos salariales, semanas laborales más cortas, así como seguridad laboral.

Ayer lunes, Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, señaló que la administración de Biden no está envuelta en las negociaciones entre los trabajadores y la industria, pero apoyaba a los huelguistas.

Joe Biden backs the @UAW demand for 40% raises. https://t.co/3hcyYwQIIb — More Perfect Union (@MorePerfectUS) September 26, 2023

“Esto es para que ambas partes negocien. No vamos a hablar sobre lo que se está poniendo sobre la mesa. Hemos dicho una y otra vez que creemos que aquí hay una oportunidad para un acuerdo ganar-ganar”, destacó la vocera.

Donald Trump, expresidente y actual aspirante a la candidatura presidencial por el partido Republicano, señaló que Biden no tenía la intención de marchar en el plantón de los huelguistas. Mañana miércoles, el magnate brindará un discurso en Detroit, Michigan, la histórica ciudad del automóvil, de acuerdo con la cadena estadounidense CNN.