Notas
-
"Joe Biden fue el peor presidente": Trump instala placas que atacan a exmandatarios en la Casa Blanca
Donald Trump vuelve a la polémica luego de que instalaran placas que atacan a exmandatarios en su nuevo “Paseo de la Fama Presidencial” de la Casa Blanca..
-
Fin de una era: Nancy Pelosi dejará el Congreso tras más de tres décadas de poder e influencia en EU
Se despide una de las mujeres más poderosas de la historia política de Estados Unidos: la demócrata Nancy Pelosi anunció su retiro del Congreso.
-
Redada masiva en EU: Más de 100 migrantes detenidos en construcción de Florida | VIDEO
¿Redada masiva? Más de un centenar de detenidos en el más reciente operativo contra migrantes en Florida; estado con gran presencia de comunidades caribeñas.
-
Detectan cáncer de próstata a Joe Biden, expresidente de Estados Unidos
El expresidente de Estados Unidos, de 82 años de edad, padece de una forma agresiva de cáncer de próstata, aseguró su oficina de prensa.
-
Trump acusa a Obama y Biden por el accidente aéreo en Washington; señala políticas de diversidad
El presidente Trump expresó sus condolencias, pero también arremetió contra Obama y Biden; culpó a sus antecesores del accidente aéreo en Washington.
-
¿Qué dijo Joe Biden en su último discurso como presidente de Estados Unidos?
Joe Biden pronunció su discurso de despedida y reflexiona sobre el progreso de Estados Unidos en sus cuatro años como presidente. ¿Qué dijo en su último mensaje?