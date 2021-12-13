Joe Biden lamenta muerte de Vicente Fernández; “se fue un ícono”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden envió sus condolencias a la familia y seguidores del cantante mexicano Vicente Fernández, quien murió la madrugada del domingo 12 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense hizo un reconcimiento a la trayectoria del intérprete mexicano y destacó que el mundo de la música perdió a un ícono.

Opinó que la música difundida por Vicente Fernández creó recuerdos para millones y dejó un legado a las generaciones venideras.

The music world has lost an icon.



The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.



Vicente will be remembered for generations to come. — President Biden (@POTUS) December 13, 2021

Las condolencias de Joe Biden por la muerte del "Charro de Huentitán" fueron difundidas anoche a través de la cuenta oficial del titular del Ejecutivo de Estados Unidos @POTUS.

Por su parte y desde la mañana del domingo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador también lamentó la muerte de Vicente Fernández ocurrida ayer alrededor de las 6:00 horas.

"Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero", escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.

Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 12, 2021

Despiden a Vicente Fernández en EU

Las interpretaciones de Vicente Fernández acompañaron a varias generaciones dentro y fuera de México, lo que le llevó a ser reconocido en distintas ocasiones.

Obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 11 de noviembre de 1998, en donde reunió unas cuatro mil personas durante la develación, rompiendo récord en este tipo de ceremonias.

Seguidores de Vicente Fernández se reunieron ayer para darle el último adiós en su estrella y llegaron al lugar con flores, veladoras, licor y entonaron algunos de sus grandes éxitos.

El 'Charro de Huentitán' interpretó temas dedicados a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y se ha dicho que el tema 'Los Mandados' hace referencia a la dura travesía de los mexicanos para llegar a Estados Unidos.

Vicente Fernández murió este 12 de diciembre a los 81 años de edad, luego de permanecer hospitalizado en estado grave los últimos cuatro meses, tras sufrir una caída en su domicilio.