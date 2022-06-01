Johnny Depp gana juicio de difamación contra Amber Heard

Tras varias semanas de juicio, el jurado determinó que Johnny Depp ganó el caso de difamación luego de comprobar que Amber Heard hizo declaraciones difamatorias en su contra con un artículo publicado en The Washington Post.

Por lo que Amber Heard deberá pagar a Johnny Depp una compensación económica de 10 millones de dólares, además de cinco millones por indemnización punitiva.

Sin embargo, el jurado también determinó que Johnny Depp la difamó a ella, por lo que el actor de ‘Piratas del Caribe’ deberá pagarle a Amber Heard dos millones de pesos por indemnización compensatoria.

El actor no asistió a la lectura del veredicto, mientras afuera del juzgado, los seguidores de ambos artistas, especialmente los de Johnny Depp, esperaban afuera la resolución.

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¿Qué declaraciones de Amber Heard se consideraron difamatorias?

El jurado señaló que Amber Heard hizo tres declaraciones difamatorias en su artículo publicado en el The Washington Post. Las cuales fueron:

“Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

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“Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

¿Qué declaración de Johnny Depp consideraron difamatoria?

Mientras que contra Johnny Depp, el jurado indicó que también hizo una declaración difamatoria contra su ex esposa, en la cual aseguró que ella creó una escena de maltrato para después llamar al 911.

“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911”.

¿Qué pasó en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp?

En el juicio por difamación que interpuso Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, ambos narraron una serie de presuntos maltratos de los que fueron víctimas.

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Johnny Depp fue el primero en subir al estrado para narrar una serie de agresiones por parte de su ex pareja. Entre las más destacadas está la historia de una pelea en Australia, donde él aseguró que la actriz de 36 años le lanzó una botella de vodka, ocasionando que le cortara un pedazo del dedo.

El actor de 58 años, habló sobre otro incidente cuando ya estaba en proceso de separación de Amber Heard y defecó en la cama donde él dormía.

Por su parte, Amber Heard relató que la relación con Johnny Depp fue mágica hasta que se volvió violenta, y relató cómo fue la primera vez que recibió maltratos físicos por parte de su ahora ex esposo.

La actriz también contó en el juicio que Johnny Depp abusó sexualmente de ella en varias ocasiones, incluso una vez utilizó una botella para agredirla sexualmente.

