Amber Heard cuenta cómo fue la primera vez Johnny Depp le pegó

Amber Heard declaró por primera vez este miércoles en el juicio de difamación que presentó su ex esposo Johnny Depp y relató cómo fue la primera vez que él la golpeó y abusó sexualmente de ella.

La actriz inició su relato diciendo que era doloroso revivir la relación enpareja en la sala del tribunal: "Esto ha sido lo más doloroso y difícil por lo que he pasado”.

¿Qué dijo Amber Heard sobre Johnny Depp en el juicio?

La actriz de Aquaman relató que la relación con Johnny Depp fue mágica hasta que se volvió violenta, y relató cómo fue la primera vez que recibió maltratos físicos por parte de su ahora ex esposo.

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De acuerdo con Amber Heard, la primera vez que él le pegó fue después de que ella preguntó qué decía uno de sus tatuajes descoloridos, a lo que él respondió: “Wino”, Heard se rió creyendo que era broma y él le dio dos cachetadas.

Me abofeteó en la cara. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré. Me abofeteó dos veces más y me dijo ‘¿crees que es divertido, perra?’

Amber Heard, quien alternaba entre llorar y hablar con calma en el juicio, dijo que se quedó con Johnny Depp porque quería creer en sus disculpas y promesas de que nunca la volvería a golpear.

Sin embargo, añadió que el actor de ‘Piratas del Caribe’ la agredió en varias ocasiones más, y generalmente ocurría cada que él bebía o consumía drogas.

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Amber Heard acusa a Johnny Depp de abusar sexualmente de ella

La actriz también contó en el juicio sobre la vez que Johnny Depp la agredió sexualmente. Amber Heard detalló que en una reunión con unos amigos, Depp se enojó y la acusó de hacer insinuaciones sugerentes a otra mujer.

Según Amber Heard, esa misma noche,Johnny Depp la acusó de esconder sus drogas y la agredió sexualmente en busca de éstas.