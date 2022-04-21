Johnny Depp: Así fueron las declaraciones en juicio contra Amber Heard

El pasado 11 de abril inició el juicio por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica. En la primera semana, Depp hizo una serie de declaraciones en las que afirmó haber sido él quien sufrió agresiones por parte de la actriz.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares asegurando que ella lo difamó cuando escribió un artículo para el Washington Post donde narró haber sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con Johnny Depp.

Los abogados de Johnny Depp aseguraron que dicha publicación, la cual “era un engaño” , dañó su carrera como actor y su reputación, por lo que demandaron a la actriz por difamación.

Por su parte, Amber Heard también presentó una demanda de difamación contra Depp por llamarla mentirosa. La reconvención de Heard se decidirá como parte del juicio. Ella busca 100 millones de dólares en este juicio.

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Las declaraciones de Johnny Depp en juicio contra Amber Heard

En las primeras declaraciones de Johnny Depp, el actor aseguró que nunca golpeó a su ex esposa y calificó de atroces las acusaciones de la actriz.

Aunque en la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida

El actor dijo que fue la actriz de 'Aquaman' quien se volvió violenta durante su matrimonio, detalló que al principio empezó con agresiones verbales, después comenzaron las bofetadas y empujones.

Podría comenzar con una bofetada. Podría comenzar con un empujón. Podría comenzar con tirarme el control remoto de la televisión a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara.

Johnny Depp indicó que parecía que su ex esposa lo odiaba y cuando comenzaba una discusión casi siempre terminaba en violencia contra él.

"Parecía puro odio hacia mí", dijo Depp . "Si me quedaba para discutir, eventualmente, estaba seguro de que se convertiría en violencia, y muchas veces lo hizo".

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Johnny Depp relató durante el juicio de difamación que su ex esposa Amber Heard que durante una discusión, ella le lanzó una botella de vodka que le cortó la punta del dedo. Al jurado se le mostró una foto de la lesión, que fue reparada quirúrgicamente.

Tiró una botella grande y se rompió por todas partes. Y, sinceramente, no sentí dolor. Lo que sentí fue calor, sentí calor y sentí como si algo estuviera goteando por mi mano. Y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. Entonces, fuimos a la sala de emergencias. El médico me preguntó qué pasó y le mentí. Dije que lo había destrozado, en estas grandes puertas de acordeón que quedó atrapado en las puertas de acordeón.

Añadió que en esa ocasión mintió en el hospital sobre lo que en realidad le había pasado para no meter en problemas a su ex esposa.

El actor de 58 años, habló sobre otro incidente cuando ya estaba en proceso de separación de Amber Heard y defecó en la cama donde él dormía.

“Era una fotografía de la cama, nuestra cama, y en mi lado de la cama había heces humanas. Heard trató de culpar a los perros, pero los perros eran Teacup Yorkies que pesan alrededor de cuatro libras”.

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El actor aseveró que debido a las acusaciones de violencia doméstica de Amber Heard él "perdió todo", pues lo sacaron de una nueva película de 'Piratas del caribe', y también de la franquicia 'Animales fantásticos'.

“(perdió) Nada menos que todo. Porque cuando se hicieron las acusaciones rápidamente dieron la vuelta alrededor del mundo, diciéndole a la gente que yo era una amenaza, borracho alimentado con cocaína, que golpeaba a las mujeres, de repente en mis 50, se acabó”.