Hombre disfrazado del ‘Joker’ apuñala a personas en metro de Tokio

Un hombre disfrazado del ‘Joker’ dejó a varios heridos, luego de atacar con un cuchillo a algunas personas y provocó un incendio en el interior del metro de Tokio, en Japón.

De acuerdo con medios internacionales, el sujeto apuñaló a 10 personas en el metro de Tokio. Una de ellas se encuentra en estado grave.

Un joven disfrazado del Joker con ácido y un cuchillo siembra el pánico en el metro de Tokio: al menos 15 heridos/Vídeo pic.twitter.com/DsrXg4wq9H — Tribuna Libre (@TribunaLibreES) October 31, 2021

Después, el atacante provocó un incendio en la línea de metro Keio con destino a Shinjuku, la estación ferroviaria más transitada del mundo. De acuerdo con la agencia Reuters, el hombre iba disfrazado del Joker y también roció los asientos del transporte con un líquido inflamable.

Las autoridades de Tokio arrestaron en el lugar al disfrazado del Joker, de unos 20 años de edad, y se inició una investigación al respecto. El individuo, dijeron testigos a la emisora local, utilizaba una camisa verde, traje azul y abrigo morado, similar al personaje de los cómics y de las películas de Batman.

Videos tras el ataque del ‘Joker’ en metro de Tokio

En las redes sociales comenzaron a circular algunos videos que muestran el momento en el que se observan los momentos de angustia y terror que se vivieron dentro de las instalaciones del metro de Tokio. Incluso se observa la movilización de los servicios de emergencia desde el exterior del recinto.

Los medios reportaron que el ataque ocurrió durante la tarde de este domingo. El operador de la línea dijo que los servicios del metro se habían suspendido parcialmente después del incidente y fueron reanudados antes de las 20:00 horas.

🇯🇵Se ha producido un ataque con arma blanca en pleno metro de Tokio.



Un hombre entró al interior de un vagón del metro y empezó a apuñalar a los transeúntes, al menos 15 personas resultaron heridas. pic.twitter.com/XhcO30Z1nW — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) October 31, 2021

Además, la televisión local mostró imágenes de policías, bomberos y paramédicos mientras trataban de rescatar a los pasajeros, quienes trataron de salir del vagón a través de las ventanillas.

En otra grabación que comenzó a circular en Twitter se observa el momento en el que el presunto agresor disfrazado del Joker permanece sentado dentro de un vagón del metro mientras fuma un cigarrillo, momentos antes de su detención.

🇯🇵El hombre que atacó a los pasajeros del metro de Tokio hoy, disfrazado de Joker.



Cuando la gente salió corriendo del vagón y las puertas se cerraron, el atacante simplemente se sentó y encendió un cigarrillo mientras esperaba a la policía. https://t.co/RL879zoNp1 pic.twitter.com/dXySXXEAJg — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) October 31, 2021

Segundo ataque en un tren de Tokio