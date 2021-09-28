Japón levantará estado de emergencia por Covid-19

Japón planea levantar su estado de emergencia por la pandemia de Covid-19, que afecta a 19 prefecturas, en todas las regiones a partir de este jueves, con el objetivo de reactivar la economía del país.

El 30 de septiembre levantamos todas las medidas prioritarias, como la declaración de emergencia, y decidimos relajar gradualmente las restricciones para comer y beber.

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El estado de emergencia terminará esta semana y las restricciones se levantarán gradualmente, para que la vida cotidiana pueda reanudarse “a pesar de la presencia del virus”, indicó Yoshihide Suga.

Las medidas actuales requieren que los restaurantes cierren temprano y se abstengan de servir alcohol. Se ha pedido a la gente que evite las salidas no urgentes y que se abstenga de cruzar las fronteras de las prefecturas.

Incluso aunque finalice el estado de emergencia, las autoridades están considerando levantar las restricciones de forma gradual, por temor a un aumento en los contagios de Covid-19 si el país se abre por completo, según Reuters.

Tokio está evaluando limitar el horario de apertura de los restaurantes, por ejemplo, y solo permitir que se sirva alcohol en restaurantes preaprobados, de acuerdo con un canal local, citado por la agencia.

Vacunación continuará para proteger a la población de algún rebrote de Covid-19

El primer ministro afirmó que en Japón se construirán inmuebles temporales para tratar las infecciones de Covid-19, además continuarán las campañas de vacunación para proteger a la población en caso de una nueva ola de contagios.

“Además de la adición de camas y hoteles, tenemos 80 instalaciones médicas temporales y estaciones de oxígeno en todo el país, y estamos ampliando el número”, aseveró.

El actual estado de emergencia de Japón se declaró en abril de este año, fue prolongado en varias ocasiones debido a un aumento en el número de contagios, mientras el país luchaba por contener la variante Delta, alcanzando un récord de 25 mil nuevas infecciones diarias.

Sin embargo, ese número bajó en las últimas semanas y se registraron un poco más de dos mil casos el domingo pasado, cuando más del 58% de la población japonesa está completamente vacunada.

Desde que comenzó la pandemia, Japón ha registrado un total de 1.7 millones de contagios y poco más de 17 mil 500 muertes a causa del virus.

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