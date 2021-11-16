Jordania acusa que la portera de Irán es hombre

La Asociación de Futbol de Jordania presentó una queja formal a la Confederación Asiática para que se revisara el género de la portera de Irán, ya que aseguran que es hombre y se hace pasar por mujer.

Todo ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando Irán derrotó a Jordania en la tanda de penales en un partido de la fase de clasificación de la Copa Asiática Femenina de 2022, en donde la portera Zohreh Koudaei atajó dos tiros y le dio la victoria a Irán.

A través de redes sociales, Ali al Hussein, el presidente de la federación de Jordania, publicó una carta formal en su cuenta de Twitter, que llamó la atención por su petición que hizo sobre la portera.

En la carta se pide una investigación en la selección de Irán y que se verifique el sexo de la portera Zohreh Koudaei, pues considera que no es mujer, sino hombre.

De acuerdo con el comunicado, la federación de Jordania presentó "evidencias" que demuestran que la portera iraní es en realidad un hombre.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Irán defiende a portera de acusaciones de Jordania

La Federación Asiática de Fútbol (AFC) aún no responde a la acusación sobre la arquera Zohreh, aunque la selección de Irán confirmó que su portera sí es mujer y no hombre, como sostiene Jordania.

Maryam Irandoost, compañera de la portera en la selección de Irán, salió en su defensa y dijo que cuestionar el género de su guardameta es solo un pretexto para no aceptar la derrota en el partido.

Tras perder 4-2 ante Irán en el partido de clasificación para la Copa Asiática femenina, Jordania exige una investigación a la Confederación Asiática para determinar si la guardameta Zohreh Koudaei, clave en la victoria iraní, es en realidad un hombre. pic.twitter.com/SNgipTnfhR — Inquebrantable (@esp_soc) November 16, 2021

Al parecer esta no es la primera vez que la portera le cuestiona su género, por lo que en periódicos de su país se ha tenido que defender en varias ocasiones.

A pesar de los argumentos en defensa de la portera, Jordania sostuvo que Irán tiene un dudoso pasado en materia de dopaje y cuestión de género.

De acuerdo con medios deportivos de Medio Oriente, el domingo examinó a cada futbolista del equipo nacional para evitar problemas y se espera que la investigación continúe.

La Copa de Asia femenina se realizará en India del 20 de enero al 6 de febrero de 2022.