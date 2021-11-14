Sismo de 6.3 grados se registró al sur de Irán

La mañana de este domingo 14 de noviembre, un fuerte sismo sacudió a la población de Bandar Abbas al sur de Irán. La magnitud del sismo fue de 6.3 grados Richter y tuvo una profundidad de 100 kilómetros según el informe del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

Reportes también indican que el sismo de Irán se sintió en Emiratos Árabes y Arabia Saudita, convirtiéndose en uno de los sismos más fuertes de los últimos meses.

Sismo en el sur de Irán magnitud 6.3 (EMSC).

•Intensidad fuerte a muy fuerte.

•Posibles daños en la zona del epicentro. pic.twitter.com/mNPuKjviMV — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 14, 2021

El epicentro se identificó a 47 kilómetros de la población antes mencionada y a 257 kilómetros de Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

Según reportes, un sismo de 6.0 grados en escala Richter se sintió en Bandar Abbas dos minutos antes de que el segundo de 6.3 grados fuera registrado en la misma ubicación.

En redes sociales circulan videos del momento en el que comenzó el sismo al sur de Irán. Algunos haciéndose virales por las impresionantes imágenes en las que se observan polvaderas en las montañas por el movimiento.

Preocupación creciente por sismo al sur de Irán

A pesar de que no se tiene un reporte exacto de los daños, la preocupación por las afectaciones causadas por el sismo al sur de Irán de este domingo sigue creciendo debido a que en agosto de 2018 un sismo de 6.1 grados sacudió a la nación asiática dejando como saldo dos muertos y 241 heridos.

Si bien Irán sufre de sismos con frecuencia, los saldos siempre son considerables tanto a nivel estructural como en la pérdida de vidas humanas. Tal fue el caso de la tragedia del 2017, cuando un sismo de 7.3 en la provincia de Kermanshah dejó un total de 530 personas muertas.

De acuerdo con medios internacionales, el sismo al sur de Irán de este domingo solamente afectó a viviendas de la zona, pero se siguen evaluando los daños: vidrios rotos y cuarteaduras en las paredes. Aún así, no se esperan daños significativos. Tampoco se ha reportado la pérdida de vidas humanas.

De igual forma, se reportan réplicas menores en la zona del epicentro de cuatro grados Richter.

