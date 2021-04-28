José Mujica entra al hospital de urgencia; comió una espina de pescado

Este martes, el expresidente de Uruguay, José Mujica, fue internado de emergencia en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del país latinoamericano (Casmu), a fin de extraerle una espina de pescado que le quedó clavada en el esófago.

Raquel Pannone, médica personal del exmandatario, declaró a medios locales que la cirugía a la que será sometido Mujica es un procedimiento menor. Sin embargo, “a los 85 años, toda intervención es potencialmente riesgosa”, dijo la profesional de la salud.

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En los primeros minutos que el político ingresó al hospital, los médicos intentaron retirar la espina de pescado sin anestesia; sin embargo, no fue posible concluir el procedimiento; por lo que esta noche deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Filete de pescado supuestamente no tenía espinas

Por su parte, el presidente del centro hospitalario Casmu, Raúl Rodríguez, declaró a agencias internacionales que Mujica está en buenas condiciones, pero realizarán la operación para evitar alguna complicación.

La ventaja, añadió Rodríguez, es que la espina no perforó el esófago del expresidente uruguayo, por lo que intentarán retirarla con un fibroscopio, un instrumento médico diseñado para explorar diversas cavidades.

“La intervención quirúrgica durará alrededor de 10 minutos, aunque todo dependerá del tiempo que se demoren los médicos en encontrar la espina”, detalló el presidente de Casmu.

Lucía Topolansky, pareja del exmandatario, contó que José Mujica comenzó con las molestias el lunes durante una comida. De inmediato se comunicó con un médico, quien le recomendó tomar agua y esperar a la mañana de este martes para ver cómo evolucionaba.

“Ayer estaba comiendo y sintió eso, fue comiendo un filete de pescado sin espina. Yo los reviso pero pasan estas cosas”, reconoció Topolansky.

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De acuerdo con medios especializados en temas de salud, un rasguño con espina de pescado en la garganta puede ser molesto pero no grave; no obstante, si hay dolor o ese rasguño se infecta, sí es necesario acudir de manera urgente al médico.