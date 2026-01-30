¡Indignante! Joven asesina a una mujer embarazada y acuchilla a su perrito en Estados Unidos

La calma del suburbio de Downers Grove, ubicado en Illinois, Estados Unidos , se rompió tras conocerse los detalles del asesinato de Eliza Morales, una mujer embarazada y madre de una bebé que trabajaba en un hospital infantil. El sospechoso es un joven llamado Nedas Revuckas, quien ha sido ordenado a permanecer en prisión preventiva sin derecho a fianza.

Los cargos en su contra son: asesinato en primer grado, homicidio intencional de un niño no nacido, robo a mano armada e incendio provocado.

Una venta en línea que terminó en masacre

Todo comenzó con una transacción aparentemente rutinaria en Facebook Marketplace. El esposo de Eliza vendió una camioneta a Revuckas, pero olvidó quitar las placas del vehículo, ante esto, acordaron encontrarse para hacer la devolución correspondiente. Sin embargo, al llegar, Revuckas inició una fuerte discusión con Eliza sobre las condiciones mecánicas del vehículo, la cual terminó en un ataque de una ferocidad inaudita.

Joven apuñaló a Eliza 70 veces

Según los informes de la fiscalía del condado de DuPage, Eliza fue atacada con un cuchillo y recibió 70 puñaladas. Revuckas no solo terminó con la vida de la madre, sino que también provocó la muerte del bebé que ella esperaba.

Para intentar borrar las huellas de su crimen, el agresor prendió fuego al apartamento antes de huir. Incluso la mascota de la familia, un perro pitbull, fue apuñalado y golpeado, aunque afortunadamente el animal sobrevivió y se recupera.

Pruebas irrefutables: Confesiones y ropa ensangrentada

La captura de Revuckas fue veloz gracias a que la policía localizó la camioneta en su domicilio de Westmont. Durante los registros, los agentes encontraron botas y ropa manchadas de sangre, así como pertenencias de la víctima —incluyendo su identificación del hospital y tarjetas bancarias— en la basura de una ferretería cercana.

Ante la contundencia de las pruebas, el joven rompió en llanto y confesó el crimen, alegando que "se bloqueó" de la ira durante la confrontación.

Familia destrozada tras el terrible asesinato

Eliza Morales es recordada por sus seres queridos como una mujer dulce, dedicada a su hija de un año y medio y a su trabajo cuidando niños. En una emotiva vigilia, su familia expresó el dolor de perder a una madre y a un futuro integrante de la familia de una forma tan absurda.

Este caso ha encendido las alarmas sobre los peligros de citar a desconocidos en el hogar para concretar ventas en línea , una práctica que muchas familias consideran inofensiva hasta que ocurre lo impensable.

Cómo prevenir tragedias en ventas en línea

Recuerda que al comprar en línea, debes seguir las siguientes medidas básicas para mantenerte a salvo:


