Cocodrilos en Iztapalapa metieron en aprietos a un joven de 18 años este 25 de noviembre, cuando policías de la Ciudad de México (CDMX) revisaron la caja de cartón que cargaba en plena calle. Aunque parecía un paquete cualquiera, lo que llevaba adentro lo mandó directo ante el Ministerio Público.

Así cacharon al joven con cocodrilos en Iztapalapa

Todo pasó mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hacían recorridos de seguridad y vigilancia en el cruce de Eje 4 Sur San Rafael Atlixco y la calle Plaza del Carmen, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado. Ahí, los oficiales vieron al muchacho manipular una caja de cartón de manera inusual.

Su propia reacción lo delató al instante apenas notó a los policías, el joven adoptó una actitud evasiva. Ante ese comportamiento, los agentes se acercaron y, conforme a sus protocolos de actuación, le aplicaron una revisión preventiva para saber qué transportaba.

¿Qué llevaba dentro de la caja y un recipiente?

Cuando los oficiales abrieron la caja de cartón, encontraron dos cocodrilos de pantano. Y la sorpresa creció al revisar un recipiente de plástico que también cargaba: adentro llevaba una culebra verde áspera. El joven posiblemente transportaba estos ejemplares de vida silvestre, pero no acreditó su legal procedencia.

Animales en Iztapalapa Los ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) (SSC)

Por estos hechos, los policías detuvieron al muchacho de 18 años, le informaron sus derechos constitucionales y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿Qué pasará ahora con los cocodrilos y la culebra?

Tras asegurar los ejemplares, trasladaron a los dos cocodrilos de pantano y a la culebra verde áspera a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en la alcaldía Xochimilco. Ahí recibirán atención médica especializada y permanecerán bajo supervisión para valorar su estado de salud y después determinar su posible liberación en el hábitat correspondiente.