Adolescente finge su muerte para escapar de su agresor en Guanajuato; chofer de aplicación ayuda a capturarlo

Lo que debía ser un trayecto de 15 minutos a la secundaria, se convirtió en una historia de terror para Denisse, una adolescente, que cuyo único error fue caminar sola a la escuela en plena luz del día en León, Guanajuato.

En la mañana del 14 de enero 2026, Denisse salió de su casa rumbo a la secundaria, como todos los días; sin embargo, en esta ocasión, la adolescente fue atacada por un hombre , que bajo amenazas, se la llevó a un lugar abandonado.

“Iba rumbo hacia la secundaria y la iba siguiendo un muchacho, y pues sí, la atacó (...) Bajo amenazas se la llevó a un lugar abandonado y pasó lo de la agresión”, contó un familiar de Denisse.

Denisse engañó a su agresor para buscar ayuda: Chófer de aplicación rescata a la joven

Para salvar su vida, Denisse tuvo que fingir estar muerta después de que aquel hombre le cortara el cuello. Al ver que la joven sangraba mucho, el abusador huyó del lugar, dejándola abandonada y herida.

Con las pocas fuerzas que le quedaban, la adolescente caminó hasta una carnicería para pedir ayuda, y ahí fue donde José de Jesús, conductor de plataforma, la vio y decidió llevarla a un hospital.

“Nos decía que le dolía el cuello, cuando la empezó a revisar, le levantó la cabecita, le veo cortado del cuello (...) Es cuando decido llevarla al hospital“, contó José de Jesús, conductor de taxi de plataforma, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Al principio, Denisse no quería ser llevada al hospital, pues le daba miedo lo que fuera a pasar; sin embargo, accedió minutos después. Y en el camino, se encontraron con el agresor.

Denisse reconoce a su agresor y conductor de plataforma lo intercepta

En el trayecto hacia el hospital, la joven logró reconocer a su agresor, quien caminaba por las calles lleno de sangre y con varios rasguños en algunas partes de su cara. Fue ahí cuando José de Jesús y su compañero, lo interceptaron.

José de Jesús comenzó a hablarle al agresor, mientras su otro compañero, le preguntaba a Denisse si aquel hombre era quien la había agredido. Con las pocas fuerzas que tenía y con mucho miedo, ella dijo que sí, pero que el sujeto la había amenazado de muerte.

“Nos dio coraje o algo, y fue cuando decidimos bajarnos (...) Antes de bajarnos él nos dijo: ‘No, yo no fui’, y se agarró y corrió, fue cuando dijimos sí fue este”, contó el conductor de la aplicación.

Edwin, agresor de la estudiante de secundaria, es capturado y vinculado a proceso en Guanajuato

A pesar de su intento de huir, Edwin, el presunto responsable de la agresión a la adolescente, no llegó muy lejos, pues se resguardó en un taller mecánico y ahí se quedó hasta que llegó la policía.

“Se resguarda en un taller mecánico y es donde nosotros no lo dejamos salir, se queda encerrado y prácticamente ya cuando llegaron las autoridades, se lo llevaron”, explicó José.

Un juez ya determinó que ya hay evidencias suficientes para considerarlo como probable responsable. Se fijó el 20 de abril 2026 como fecha para el termino de la investigación complementaria.