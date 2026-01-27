Asesinatos con tortura, fosas clandestinas y masacres: así fue la violencia en México en 2025

El 2025 fue marcado por la extrema violencia en México. Según el reporte de la organización Causa en Común nombrado “Galería del horror”, en el país se cometieron al menos 4 mil 783 crímenes clasificados como atroces.

“Nosotros hemos percibido cómo existe una intención por minimizar la situación de violencia en el país y justamente el término atrocidades se refiere a la violencia que sale de una norma de la cantidad de fuerza que se imprime”, señaló Nancy Angélica Canjura de Causa en Común.

Entre 13 y 18 víctimas se registraron en México al día

El reporte da cuenta de 13 a 18 víctimas diariamente. Redes sociales y medios de comunicación muestran la evidencia de torturas, masacres y mutilaciones.

Al respecto, Nancy Angélica Canjura, de Causa en Común, comentó: “Muchos de estos delitos son condiciones de miedo, de terror en la población”. “Hemos ubicado tres campos de exterminio en este año”, puntualizó.

Asesinatos con tortura, fosas clandestinas y masacres en México

Se trata de un registro de horror que arroja datos duros y fríos de violencia extrema:



Mil 255 casos de asesinatos con tortura

608 mujeres asesinadas con crueldad

456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres

301 fosas clandestinas

400 puntos de inhumación clandestina

386 masacres, lo que equivale a una por día

No hay estado en México donde no se haya registrado una de estas atrocidades. Sinaloa, Guanajuato y Guerrero son las de mayor incidencia de violencia.

Esta asociación considera que no basta con maquillar números para hacer creer a la población que la violencia va a la baja.