Joven muere aplastado por barra de acero mientras se ejercitaba en gimnasio de Yucatán

Un menor de 17 años de edad murió al interior de un gimnasio en el municipio de Motul, Yucatán, tras caerle una barra de acero a la altura de la tráquea; autoridades investigan un presunto descuido por parte de los entrenadores del joven.

Los testigos en el lugar narraron que el joven se encontraba boca arriba en una banca mientras realizaba su rutina de ejercicio como cualquier otro día en una sucursal ubicada en la calle 24 de la colonia Felipe Carrillo.

Aparentemente, el instructor le ordenó iniciar con el levantamiento de pesas, pero no vigiló al usuario y el descuido ocasionó que la barra cayera entre el pecho y la tráquea, situación que le provocó la muerte debido al peso de los equipos.

Confirman muerte de menor en gimnasio de Yucatán

Los hechos fueron reportados por una trabajadora de limpieza del gimnasio quien se percató que el joven estaba inconsciente y con los aparatos para hacer ejercicio encima de su cuerpo, motivo por el que solicitó auxilio a los presentes, quienes se comunicaron con la policía municipal de Motul.

Una vez en el sitio, identificaron que el joven de tan sólo 17 años no respondía a los llamados de los presentes, por lo que solicitaron la intervención de los paramédicos municipales para iniciar una revisión. Desafortunadamente, los especialistas no pudieron hacer nada más que confirmar el deceso.

Los familiares y amigos del menor, identificado como Álvaro "G", acudieron al lugar para exigir una explicación por la trágica muerte.

Fiscalía abre investigación por muerte en gimnasio

Agentes municipales resguardaron el lugar hasta que personal de la Fiscalía General del Estado Yucatán inició el levantamiento del cadáver y realizó trabajos periciales para comenzar la investigación por la muerte al interior del gimnasio.

El gimnasio fue clausurado unos minutos después y hasta el momento se desconoce la sanción que podrían recibir los administradores del lugar o el instructor que, aparentemente, descuidó al usuario que se encontraba realizando su rutina de ejercicio.