¡Lamentable! Joven muere balaceado tras sobrevivir a un tumor cerebral

Un hecho lamentable se vivió en Argentina cuando un hombre identificado como Dante Godoy García, de 21 años, murió por un asalto en el que recibió múltiples heridas de bala; tras darse a conocer el caso se detalló que previamente el joven sobrevivió a un tumor cerebral.

El estudiante de la Escuela Técnica regresaba a su casa luego de tomar un curso de electricidad; sin embargo, previamente ya había sido víctima de asalto en dos ocasiones por lo que transitaba con miedo ante la creciente inseguridad de la zona.

¿Cómo sucedió el asalto del joven que tenía un tumor cerebral en Argentina?

Los primeros informes indican que Dante Godoy García de 21 años se encontraba junto a sus compañeros cuando el delincuente los interceptó en una bicicleta y posteriormente, los amenazó con un arma para que le dieran sus pertenencias de valor.

Godoy García se resistió a entregarle su celular y al emprender la huida recibió disparos en distintas partes del cuerpo, posteriormente, uno de sus compañeros solicitó ayuda a pocas cuadras del incidente, en casa de un primo de la víctima.

Autoridades de la ciudad agregaron que el joven fue trasladado al hospital y horas más tarde murió por las heridas de bala que recibió en la zona abdominal.

¿Quién era Dante Godoy, joven que sobrevivió a un tumor cerebral y murió por un asalto?

El joven de 21 años que murió tuvo un tumor cerebral a los 12 años tras realizarse la operación a Dante Godoy; le dieron tratamientos de radio y quimioterapia hasta que, con el paso del tiempo retomó su vida habitual.

“Un hombre en una bicicleta le pidió que le diera todo, él se asustó y ahí es cuando le dio el disparo. No sabíamos muy bien cómo había sido. Le dio por la espalda”, detalló una familiar del joven.

Hasta el momento las autoridades no han emitido información sobre el paradero del delincuente que le quitó la vida a Dante Godoy; la familia pide justicia por el incidente que ocurrió el pasado lunes 5 de junio.

