¿Quién es Juan Toscano? primer mexicano campeón de la NBA

En un partido liderado por Stephen Curry, los Warriors de Golden State se coronaron campeones de la NBA luego de derrotar a los Celtics de Boston por un marcador de 103-90 en el sexto encuentro de las NBA Finals. Un mexicano estuvo presente en el juego contra los Celtics, se trata de Juan Toscano, quien celebró el campeonato con una bandera de México.

Juan Toscano-Anderson nació en abril del año de 1993 en Oakland, California, sin embargo tiene doble nacionalidad. Su abuelo materno migró desde México a Estados Unidos en los años 70. Su madre nació en Michoacán, por lo que su origen es mexicano y el jugador campeón de la NBA se siente orgulloso de ello.

El basquetbolista de origen mexicano celebró envuelto en la bandera de México, luego de la victoria lograda por su equipo, los Warriors de Golden State que vencieron a los Celtics de Boston y que le convirtieron en flamante campeón de la NBA.

Juan Toscano, de 29 años y de 1.98 metros de estatura y quien se convirtió en el primer jugador de origen mexicano en ser campeón de la NBA, ingresó durante los últimos minutos del partido final contra los Celtics de Boston en el juego seis de la serie de las finales de la NBA.

🇲🇽 El primer mexicano en ganar un campeonato. 🏆 ORGULLO TOTAL. @juanonjuan10 👏👏👏 pic.twitter.com/GmNAjqvEhn — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 17, 2022

Trayectoria de Juan Toscano, mexicano campeón de la NBA

Juan Toscano representó a México en el torneo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) de calificación a los Juegos Olímpicos en el año de 2016. Además, jugó durante la temporada 2017-2018 con el equipo Fuerza Regia de Monterrey, Nuevo León, en donde obtuvo el premio al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), justo como lo ha sido LeBron James en Finales de la NBA.

El "alero" de los Warriors también jugó durante la temporada de 2017-2018 en el equipo de Santa Cruz Warriors en la G-League, la liga menor de baloncesto de desarrollo que promociona y organizada la misma NBA.

Juan Toscano llegó a la NBA en febrero del año 2020, y desde entonces porta la camiseta con el número 95 de los Warriors de Golden State, dicho número es el más alto asignado a los Warriors, según la National Basketball Association (NBA).

Juan Toscano, primer mexicano campeón de la NBA con los Warriors de Golden State

Cabe señalar que Toscano-Anderson tiene una carrera en criminalística y estudios de leyes en la Universidad Marquette en Milwaukee, Wisconsin.

Este es el séptimo título de los Warriors en su historia como franquicia de la NBA, dos de estos fueron ganados por los Warriors de Philadelphia en los años de 1947 y 1956.