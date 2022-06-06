Tarjeta “Santo Grial” de LeBron James podría romper récord en subasta

Una tarjeta de colección única en el mundo, considerada como el "Santo Grial" de LeBron James, que cuenta con tres parches de la NBA que fueron utilizados en sus uniformes durante algunas ediciones de las NBA Finals podría romper el récord de venta en una subasta.

El "Santo Grial" de LeBron James podría convertirse en la tarjeta de colección más cara de la historia, ya que conforme a expertos, se estima que su valor de venta podría ser de más de seis millones de dólares (unos 120 millones de pesos).

La tarjeta "Santo Grial" de LeBron, con tres parches de NBA, será subastada el 8 de junio por la casa Goldin Auctions.

Este "Santo Grial", considerado así por los coleccionistas y fanáticos del "deporte ráfaga", cuenta con tres logotipos de la National Basketball Association (NBA) que fueron bordados a los uniformes que "El Rey" utilizó en las NBA Finals.

'Holy Grail' LeBron James card expected to top $6 million at auction https://t.co/g1WQyUxJFx pic.twitter.com/3iQmXOnaQS — Reuters (@Reuters) June 6, 2022

Tarjeta de LeBron James cuenta con 3 parches NBA conmemorativos

Los parches conmemorativos corresponden a los que LeBron James utilizó con sus uniformes en las finales de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, equipos de la NBA con los que ha jugado en su carrera y en los que ya fue campeón.

Expertos estiman que esta tarjeta coleccionable podría igualar e incluso hasta romper la marca de todos los tiempos que es de 6.6 millones de dólares (más de 130 millones de pesos), que han sido pagados por una tarjeta coleccionable, en este caso el de una tarjeta del beisbolista Honus Wagner en Goldin Auctions.

LeBron James cuenta con cuatro anillos de campeón en la NBA

Cabe señalar que esta tarjeta coleccionable de LeBron James, que cuenta con los tres parches de logotipos de la NBA, es considerada como el Santo Grial de los artículos coleccionables.

Este tipo de tarjetas de tres logos (NBA) es tan singular debido a que Panini solo elaboró cinco en la Temporada de los años 2020-2021 y en el mundo solo existe una de LeBron James, que es precisamente la que se subastará a media semana. En la parte posterior de la tarjeta aparece un certificado de autenticidad con detalles de los cuatro campeonatos NBA que "El Rey" ha logrado a lo largo de su carrera.