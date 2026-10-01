Los Cromos exhiben sus tentáculos en Juchitán: policías y políticos bajo investigación

Juchitán, Oaxaca, vuelve a quedar bajo los reflectores por una investigación que apunta a una presunta relación entre autoridades municipales y un grupo criminal identificado como Los Cromos, señalado en el reportaje como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la información proporcionada, este grupo ya operaba en la región, pero habría fortalecido su capacidad con la llegada del Tren Interoceánico. Se le atribuyen actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo mediante taxis y secuestro.

El caso de Noelia exhibió la violencia

Uno de los episodios más dolorosos fue el asesinato de Noelia, una niña de cuatro años, y su madre. Ambas salieron de casa el 10 de noviembre de 2025 y no regresaron. Primero fue localizada Adilene y posteriormente encontraron a la menor dentro de un domicilio.

El caso provocó movilizaciones de habitantes de Juchitán y, posteriormente, la Fiscalía estatal informó sobre la detención de siete integrantes de la estructura señalada.

Autoridades, bajo investigación

El reportaje también señala que, meses después, el ataque contra el artesano zapoteca Elvis Guerra habría provocado nuevas acciones contra el grupo.

En septiembre, fue detenido el alcalde morenista Miguel Quetú, señalado de presuntamente brindar protección y apoyo a Los Cromos. También fue arrestado Juan Carlos “N”, alias “La Parka”, identificado como uno de sus líderes.

Ahora, con la vinculación a proceso del exjefe de la Policía de Juchitán por su presunta relación con Los Cromos, la investigación vuelve a poner bajo la lupa los posibles vínculos entre el crimen organizado y autoridades locales.