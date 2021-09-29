Solo espectadores de China en los Juegos Olímpicos de Invierno Bejing

Las entradas para los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 se venderán solo a espectadores de China continental, anunció el Comité Olímpico Internacional (COI). Otro de los protocolos es que los atletas que no están vacunados deben pasar 21 días en cuarentena antes de los Juegos.

Estas decisiones fueron tomadas por los organizadores de los Juegos de Beijing, informó la Junta Ejecutiva del COI 2022, y responden a los principios de ofrecer "Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno seguros y exitosos según lo programado", dijo el comité. Los Juegos Olímpico de Invierno comienzan el 4 de febrero en Beijing.

Si bien reconoció la decepción entre los fanáticos internacionales que no podrán asistir a los eventos deportivos, el Comité Olímpico Internacional acogió con satisfacción la decisión de tener espectadores chinos después de que los juegos de Tokio en julio se llevaron a cabo con los estadios vacíos debido a las precauciones del COVID-19.

El COI dijo que entre los principios de seguridad de Beijing estaban que todos los participantes completamente vacunados ingresarían a lo que llamó un "sistema de gestión de circuito cerrado" inmediatamente después de su llegada, dentro del cual se moverían libremente.

Esto cubrirá todas las áreas y estadios relacionados con los Juegos, así como el alojamiento, el catering y las ceremonias de apertura y clausura, con un sistema de transporte exclusivo.

Todos los participantes nacionales e internacionales, así como la fuerza laboral en el sistema, serán evaluados diariamente, dijo el COI.

Los participantes que no estén completamente vacunados deberán pasar 21 días en cuarentena al llegar a la capital china. Los Juegos en sí duran 16 días en total.

China dijo el miércoles que 1,050 millones de personas estaban completamente vacunadas hasta el martes.

First batch of Winter Olympics goods from participating country enters China @CCTV_Plus pic.twitter.com/pcHpB58Lb1 — libijian李碧建 (@libijian2) September 26, 2021

¿Cuándo inicial Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022?

Los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, oficialmente conocidos como XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, se llevarán a cabo entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en la capital de China.

Estos serán los terceros Juegos Olímpicos consecutivos celebrados en Asia, después de Pieonchang 2018 y Tokio 2020. Beijing será la primera ciudad en celebrar unos Juegos de verano y de invierno. Además será la ciudad más grande en celebrarlos.

El presupuesto estimado para los Juegos es de 3,900 millones de dólares, menos de un décimo de los 43,000 millones gastados en 2008.

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