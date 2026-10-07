Jueza en retiro Martha Magaña López acusa persecución por ‘freno’ a la reforma judicial

Martha Magaña López, jueza federal en retiro que concedió la primera suspensión contra la reforma judicial, ahora es perseguida por el Tribunal de Disciplina Judicial.

En agosto de 2024 ordenó detener el proceso legislativo, lo que desató la furia de Andrés Manuel López Obrador y el régimen morenista, que no combatieron legalmente su resolución, solo desacataron.

A través de la Secretaría de Gobernación se emprendieron acciones contra la juzgadora, pero tratados internacionales impiden que a un juzgador se le sancione o persiga por sus resoluciones judiciales.

Martha Magaña, quien actualmente radica en España, considera que el Tribunal de Disciplina busca enviar un mensaje a todos los impartidores de justicia sobre las consecuencias que tendrán quienes se atrevan a desafiar al poder político.

Fue citada para comparecer ante el Tribunal de Disciplina en la Ciudad de México, pero comparecerá de manera remota.