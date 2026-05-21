Morena intenta maquillar fracaso de su Reforma Judicial con nueva iniciativa para aplazarla a 2028

Se les avisó. La reforma al Poder Judicial es un fracaso y Morena ya está observando los resultados de esta pésima decisión; pero en lugar de aceptar sus errores, el oficialismo busca ocultar la realidad de México. Después de que su estrategia mostró las primeras fallas operativas, intentan corregir las pifias y presentaron formalmente una iniciativa presidencial que busca, irónicamente, reformar la reforma aprobada en 2024.

La propuesta principal consiste en aplazar hasta el 4 de junio de 2028 la elección de 800 jueces y magistrados, un movimiento con el que se evidencia que las advertencias técnicas tenían fundamento. “Con ello se busca atender los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos el INE”, justificó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmando que el oficialismo se dio cuenta hasta ahora de que la elección intermedia y la judicial eran materialmente imposibles de realizar de forma conjunta en 2027.

La oposición acusa “manita de gato” y adelanta rechazo

A pesar del intento por matizar el golpe logístico, las modificaciones presentadas no corrigen lo que en esencia fue apoderarse del Poder Judicial, por lo que en la oposición adelantaron de inmediato su rechazo absoluto a la propuesta en el Congreso.

“Están maquillando el desastre... No eliminan el acarreo y no eliminan tampoco, por supuesto, el acordeón”, denunció el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve. Con esto, Morena y sus aliados irían completamente solos en su propósito de maquillar el desastre de la elección judicial, acelerando los tiempos legislativos para forzar su aprobación. “Deberá ser una reforma Constitucional. Median 5 días para que puedan conocer del dictamen y discutirlo y analizarlo en las comisiones”, adelantó por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

Consecuencias irremediables en la impartición de justicia

El fondo de la discusión sigue intacto. Para los bloques opositores, aplazar las fechas de las votaciones no resuelve la crisis institucional ni la falta de perfiles independientes en los juzgados del país.

“Lo que ellos están creando es un Poder Judicial a modo y una impartición de justicia a modo. Solamente le están dando una manita de gato y, como se dice en el argot popular, se le hizo bola el engrudo a la 4T”, sentenció el priista Manuel Añorve. Al final, entre las atrocidades que dejó la reforma judicial original de 2024 fue una Suprema Corte diseñada a modo, un punto crítico que la propuesta oficial que será discutida en las comisiones del Congreso simplemente no planea modificar.