Juicio de Britney Spears termina sin decisión sobre tutela

Este miércoles inició el juicio con el que se decidirá si el padre de Britney Spears conserva la tutela sobra la cantante, misma que mantiene desde hace 13 años.

La Reina del Pop, Britney Spears, le pidió al juez que lleva su caso que le pusiera fin a la prolongada tutela que tiene su padre, Jamie Spears, sobre ella y sus finanzas.

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"Estoy traumatizada, no soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada", expresó Britney Spears sobre la tutela a la que calificó de abusiva, durante el juicio al que asistió de manera virtual.

La Reina del Pop aseguró en el juicio que busca cerrar este caso y espera recuperar su tutela para poder casarse y tener un hijo con su actual novio.

"Quiero poner fin a esta tutela sin ser evaluada. Quiero recuperar mi vida", dijo al juez. Sin embargo, el juicio sobre la tutela de la cantante concluyó sin una decisión.

LIVE: Fans rally as Britney Spears has her say on conservatorship https://t.co/JdBj6Rmaep — Reuters (@Reuters) June 23, 2021

Lo que debes saber sobre el caso de la tutela de Britney Spears

Desde 2020, cuando la defensa de Britney Spear solicitó recuperar su tutela, seguidores posicionaron en redes sociales el HashTag #FreeBritney para pedirle a la corte que le sea devuelta su vida y sus bienes.

Durante el juicio, decenas de seguidores mostraron su apoyo a Britney Spears pidiendo a las autoridades que le devolvieran el control de su vida.

Luego de que la cantante Britney Spears declarara en 2008 que tenía problemas mentales, su padre, Jamie Spears, tomó su tutela, es decir, sobre su persona y su fortuna, que está valuada en 60 millones de dólares.

|Crédito: Reuters

De 2008 a 2019, el padre de la cantante tuvo poder entero sobre las decisiones que tomó, incluidas las financieras. Actualmente la tutela de Britney Spears está bajo el control de su padre y de una firma de administración de patrimonio.

Entre las decisiones que pueden tomar el padre de Britney Spears y la firma son sus gastos e incluso las visitas que realiza a sus hijos de 15 y 14 años.

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