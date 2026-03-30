Julián LeBarón denuncia amenazas de muerte por su candidatura independiente en Chihuahua

La violencia electoral cobra una nueva víctima de intimidación en el norte del país. El activista Julián LeBarón enfrenta un nuevo asedio letal tras hacer pública su intención de competir por la gubernatura de Chihuahua por la vía independiente.

En entrevista para el equipo de Hechos AM, informó la gravedad de los mensajes recibidos y dio su postura sobre lo que le depara en el futuro.

“Fue una amenaza directa a mis hijos y a mí, con la advertencia de muerte si no abandono la aspiración a la candidatura”, mencionó el activista.

Ante el riesgo inminente, el activista salió del país de forma temporal para visitar a una nieta recién nacida en Estados Unidos. A pesar del exilio preventivo, LeBarón mantiene firme su proyecto político e informó que ya entabló comunicación directa con el Fiscal del Estado y con la Gobernadora para formalizar las denuncias correspondientes.

. @julianlebaron denuncia amenazas de muerte contra él y sus hijos tras anunciar su intención de contender como candidato independiente en Chihuahua.



Pese al riesgo, se mantiene firme en su aspiración y ya presentó denuncias ante autoridades.



Advierte que el crimen busca… pic.twitter.com/VRrnRIbLza — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Familia LeBarón y el secuestro de las instituciones

El historial de tragedia persigue a la familia LeBarón, víctima de masacres y ataques mortales en el pasado. Hoy, el activista atribuye esta nueva embestida al control absoluto que el crimen organizado ejerce sobre la clase política y los aparatos de justicia.

“Cuando el Estado tiene el monopolio en la seguridad, es bastante sencillo apuntarle a la cabeza a un alcalde o a un político para después tomar el control del aparato de seguridad estatal. Ese es un gran problema en todo el país”, sentenció.

Para el aspirante, Chihuahua vive una crisis extrema y se posiciona como el estado más peligroso de la República, en especial para las infancias.

En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro.



Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada.



No es un… pic.twitter.com/d1xWFCg8sx — Julian LeBaron (@julianlebaron) March 26, 2026

La sombra de Carlos Manzo y el llamado al valor civil

El nivel de las amenazas no deja espacio para dudas. Los delincuentes le escribieron de forma textual un mensaje escalofriante: “Ni siquiera tus guardaespaldas te van a poder salvar de esta situación”.

Esta frase revive el terror del homicidio de Carlos Manzo, otra voz crítica asesinada en noviembre de 2025, quien perdió la vida a pesar de contar con escoltas oficiales. Frente a este panorama de vulnerabilidad absoluta, LeBarón, padre de 18 hijos, lanza un llamado urgente a la sociedad.

“Si no asumimos la responsabilidad de enfrentar el miedo sin contar el costo, el resultado final será entregar todo al crimen, y eso no lo vamos a permitir. El gobierno carece de respuestas y soluciones a este problema; esto se tiene que enfrentar desde los ciudadanos”, advierte con firmeza.

En los próximos días, el activista analizará los mecanismos de protección disponibles con la Fiscalía estatal; sin embargo, su mensaje central es claro y contundente: los ciudadanos deben forjar una unidad inquebrantable para impedir que un puñado de criminales se adueñe del destino y la libertad de miles de personas.